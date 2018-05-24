Burun estetiği öncesi ve sonrası süreç nasıldır?

Konu ile ilgili Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Defne Erkara burun estetiği hakkında bilgi verdi.

Burun estetiği ameliyatı saç boyama kadar yaygınlaşsa da 1 defa yapıldığı için (zorunlu revizyonlar hariç) çok iyi planlanması gereken bir süreç. Hem hastanın hem doktorun olayı çok iyi kavraması ve sahiplenmesi gerekiyor. Güzel bir sonuç için tecrübeli bir doktor şart. Ama hastanın da ameliyat öncesi bilmesi ve ameliyat sonrası yapması zorunlu durumlar var. Bu yazı aslında maddeler halinde onları anlatıyor.

Burun estetiği ihtiyacım var mı?

En önemli soru bu aslında. Burun estetiği genelde tek sebeple yapılır. Burun şeklinizden memnun değilseniz burun estetiğine ihtiyacınız vardır. Nefes alma sorunu da varsa neredeyse yapmak şart hale gelir. Hele günümüzde sosyalliğin artması sayesinde herkes birbirinden görerek burun yaptırmaya başladı.

Burun estetiği hayatımı ne kadar etkiler?

Ameliyat sonrası 1 hafta işe gidilemez. Hatta bazen bu süre daha da uzayabilir. 1 hafta buruna su değdirmek yasak olduğu için banyo yapamazsınız ama sadece vücudu yıkayabilirsiniz. Saçınızı da buruna su değdirmeden kuaförde arkaya doğru yaslanarak yıkatabilirsiniz. Ağır sporlara 1 ay ara vermek şart. Yürüyüş gibi hafif sporlar ise 2-3 günden sonra yapılabilir. Yine 1 ay denize, havuza, saunaya girmezsiniz. En az 6 ay güneşlenirken ve hatta dışarı çıkarken yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmanız gerekir. 1-6 ay arası gözlük kullanmak doğru değil. Şartsa çok hafif gözlükler kullanılabilir. Yine 1 ay süreyle ağır kaldırmayın.

Ameliyat öncesi ve sonrası nelere dikkat edilmeli?

Sigarayı ameliyattan 2 hafta önceden bırakmakta yarar var. Yine ameliyat sonrası 3-4 hafta içmeyin. Nikotinin sinirleri sakinleştirici etkisini anlıyorum ama bu kadar sıkıntı çektikten sonra sigara yüzünden yara iyileşmesi bozulursa yazık olur. Başka sakinleştirici yöntemler bulabilirsiniz. Yoga vs.

Ameliyata gelirken önden düğmeli kıyafetler getirin. Ameliyat sonrası ilk hafta yine önden düğmeli kıyafet kullanmakta yarar var. Ameliyatın ertesi günü biri sizi eve götürsün. Toplu taşıma veya araç kullanarak eve gitmeyi düşünmeyin.

Burun estetiği sonrası hemen yeni burnunuza kavuşacağınızı düşlemeyin. Çünkü ilk 1 hafta burun içinde tampon ve üzerinde atel olacak. İkinci haftayı ise burun üstü bartlarla geçireceksiniz.

İlk 3 gün hafif bir ağrı, ilk hafta epey bir şişlik ve belki morluk olabilir. Burundaki bütün ödemlerin geçerek son halini alması 6 ayı bulacaktır. Hatta burun deriniz kalınsa bu süre 18 aya kadar uzayabilir. O yüzden biraz sabırlı olmalısınız.

Sonuç olarak; burun şeklinizden memnun değilseniz pek çok insan gibi burun estetiği ameliyatı olabilirsiniz. Artık bu konunun uzmanı pek çok estetik cerrah var. Birkaç tanesiyle görüştükten sonra size en yakın gelen birini seçebilirsiniz.



