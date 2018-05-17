Burundi anayasa değişikliği için sandık başında

Burundi'de bugün 4.8 milyon seçmen anayasa değişikliği oylaması için sandığa gidiyor. Anayasa değişikliği oylamasında söz konusu değişiklerin başında Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın 2034 yılına kadar görevde kalabilmesi geliyor. Anayasa değişikliği, Cumhurbaşkanının en fazla 2 dönem görev yapma sınırının kaldırılması ve Cumhurbaşkanlığı görev süresini 5 yıldan 7 yıla çıkarılmasını öngörüyor. Anayasa değişikliğiyle ülkedeki sivil savaşın sona ermesini sağlayan ve Burundi iç siyasetinde etnik halklara yapılan görevlendirmeye denge getiren Arusha Anlaşması'nın getirdiği kuralların değiştirilmesini kapsıyor.

Seçime, çoğunluğu iktidar partisi CNDD-FDD'ye yakınlığı ile bilinen 26 siyasi parti katılıyor. Oy kullanmayanların 1 ila 3 yıllık hapis cezası ile cezalandırıldığı seçime katılım oranının çok yüksek olması bekleniyor. Seçimlerin başarılı bir şekilde gerçekleşmesi için hükümet yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Burundi, Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın Anayasa'ya aykırı şekilde 3. kez Cumhurbaşkanı seçildiği Nisan 2015 tarihinden bugüne bin 200 kişinin öldüğü ve 400 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir siyasi kriz yaşıyor. Uluslararası İnsan Hakları Federasyonu, Salı günü açıkladığı raporda seçim döneminde muhalefete yönelik cinayet ve kaçırılma vakaları tespit edildiğini aktardı. Öte yandan seçim döneminde muhalif yayın yapan bazı medya kuruluşlarının radyolarına yayın yasağı getirilmişti.

Tanzanya'da 2000 yılında imzalanan Arusha Anlaşması, 1993'te başlayan yerel halk Hutu ve Tutsi'lerin karşı karşıya geldiği sivil savaşın 5 yıl içerisinde sona ermesini sağlamıştı. Arusha Anlaşması ile ülke yönetimini Hutu ve Tutsiler arasında dengeleniyordu. Burundi’deki sivil savaşta 300 bin kişi hayatını kaybetmişti.