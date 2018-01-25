Buse Narcı eski sevgilisi Özcan Deniz ile görüştü mü? (Buse Narcı İlk kez Magazin D'ye konuştu)

BUSE NARCI SUSKUNLUĞUNU BOZDU!

Magazin D'ye konuşan Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı şu açıklamayı yaptı:

''GÖRÜNTÜLERDEKİ BİZİZ AMA ZAMAN YANLIŞ''

ÖZCAN DENİZ DE DÜN ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI

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Özcan Deniz, Feyza Aktan ile evlilik sözleşmesi yapacak

Özcan Deniz 6 aylık hamile sevgilisi Feyza Aktan ile poz verdi

Çiğdem Saltık

1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisiile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı.İddiaya göre;müstakbel eşini eski sevgilisiile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bir evde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.​​Uzun süre aşk yaşayan1.5 yıl önce ayrılmıştı.''Kendisini bir yıldır görmüyorum ve uyandığımda aynı karede olmak gerçekten beni şaşırttı.Bu şekilde anılmak üzdü beni. Sonuçta ortada hamile bir kadın var kendimi onun yerine koydum ortada aslı astarı olmayan bir haber var kim bilir ne durumdadır?Orası 10 bin konutluk bir yer, tam olarak neresi anlamadım. Herkes her yerde oturuyor olabilir ya da aynı AVM'de denk gelebiliriz.O binada veya sitede kimlerin oturduğunu, kimlerin girip çıktığını da bilemem. Demek ki eskiye dayanarak kamera kayıtlarını gördükleri için böyle çirkin bir yakıştırma yaptılar.Kendisiyle arkadaş olarak bile görüşmüyorum, telefonda bile konuşmuyoruzKim yaptıysa ya da kamera kayıtlarını karıştırdıysa benle onu farklı zamanlarda ama aynı yerde görüp böyle bir şey yakıştırmışlar.''Özcan Deniz, çıkan haberlerle ilgili Instagram'dan paylaşım yapıp görüntülerin montaj olduğunu söylemişti.