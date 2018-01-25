Buse Narcı eski sevgilisi Özcan Deniz ile görüştü mü? (Buse Narcı İlk kez Magazin D'ye konuştu)

Özcan Deniz
1.5 yıldır aşk yaşadığı hamile sevgilisi Feyza Aktan
ile nikah masasına oturmaya hazırlanıyordu. Düğün hazırlıklarına başlayan çiftin arası açıldı.
İddiaya göre; Özcan Deniz
müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı
ile aldattı. 22 Ocak Pazartesi günü Maslak'ta bir evde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı.
Uzun süre aşk yaşayan Buse Narcı ve Özcan Deniz
1.5 yıl önce ayrılmıştı.
BUSE NARCI SUSKUNLUĞUNU BOZDU!
Magazin D'ye konuşan Özcan Deniz'in eski sevgilisi Buse Narcı şu açıklamayı yaptı:
''Kendisini bir yıldır görmüyorum ve uyandığımda aynı karede olmak gerçekten beni şaşırttı.
Bu şekilde anılmak üzdü beni. Sonuçta ortada hamile bir kadın var kendimi onun yerine koydum ortada aslı astarı olmayan bir haber var kim bilir ne durumdadır?
''GÖRÜNTÜLERDEKİ BİZİZ AMA ZAMAN YANLIŞ''
Orası 10 bin konutluk bir yer, tam olarak neresi anlamadım. Herkes her yerde oturuyor olabilir ya da aynı AVM'de denk gelebiliriz.
O binada veya sitede kimlerin oturduğunu, kimlerin girip çıktığını da bilemem. Demek ki eskiye dayanarak kamera kayıtlarını gördükleri için böyle çirkin bir yakıştırma yaptılar.
Kendisiyle arkadaş olarak bile görüşmüyorum, telefonda bile konuşmuyoruz
Kim yaptıysa ya da kamera kayıtlarını karıştırdıysa benle onu farklı zamanlarda ama aynı yerde görüp böyle bir şey yakıştırmışlar.''
ÖZCAN DENİZ DE DÜN ŞU AÇIKLAMAYI YAPMIŞTI
Özcan Deniz, çıkan haberlerle ilgili Instagram'dan paylaşım yapıp görüntülerin montaj olduğunu söylemişti.
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