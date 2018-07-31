Buse Narcı: Sinan benim Yunan heykelim

Popçu Sinan Akçıl (36) ile aşk yaşamaya başlayan fotomodel oyuncu Buse Narcı (25) “İlişkiniz nasıl gidiyor?” sorusuna cevap verdi:

“Her şey çok güzel. Sinan benim Yunan heykelim. Ona böyle sesleniyorum. Çünkü heykel gibi kusursuz bir fiziğe sahip.”

'YENİ YENİ TANIYORUZ'

Geçen gün de Sinan Akçıl'a aynı soru sorulmuştu ve popçu şöyle cevap vermişti:

“Birbirimizi yeni yeni tanıyoruz.”





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