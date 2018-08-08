Buse Narcı ve Sinan Akçıl ayrıldı

Oyuncu Buse Narcı (25) adını 3 yıl önce kendinden 21 yaş büyük olan Özcan Deniz ile aşk yaşamaya başlamıştı.

Geçen yaz Nil Burak’ın oğlu Cemre Burak ile flört etmişti. 15 Temmuz’da şarkıcı Sinan Akçıl (36) ile yeni bir maceraya yelken açmıştı. Ama bu ilişki yaz yağmuru gibi kısa sürdü. 20 günde yolları ayrıldı.

SİNAN'I SİLDİ

Buse Narcı, Sinan Akçıl'ı Instagram’dan takip etmeyi bıraktı. Önceki akşam Bodrum Türkbükü’ndeki Çilek Beach’te sahneye çıkan Sinan Akçıl da ayrılığı doğrulayıp "Buse çok değerli bir insan. Ama olmadı. Tanışma faslında sonlandırdık. Elinden tuttuğum kadın, kalbimin gerçek sahibidir" diye konuştu.

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