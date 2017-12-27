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Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi

Daha önce dilenci kadına para verirken yüz ifadesi değişen ve cimri olduğu yönünde haberler çıkan Alişan'a bir darbe de çiçeği burnunda sevgilisi Buse Varol'dan geldi

Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi
Çağla Şıkel'le birlikte rol aldığı Dostlar Mahallesi adlı dizide izlediğimiz Alişan, bu dizinin setinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Buse Varol'la son derece keyifli bir beraberlik yaşıyor.



Sosyal medya hesabından yaşadığı aşka dair en özel karelerini ve videolarını hesabından paylaşmaya başlayan Alişan geride bıraktığımız akşam sevgilisiyle birlikte gittiği bir mekanın kapısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.

Yeni yıla dair beklentilerini sıralayan ve tüm sorulara yanıt veren Alişan, sevgilisine yöneltilen soruları da dikkatle dinledi.

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BUSE'YE AÇIKÇA SORULDU: ALİŞAN CİMRİ Mİ?

Oyuncu Buse Varol muhabirlerin, sevgilisi Alişan'la ilgili sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken kendisine yöneltilen 'Cimri' sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.

Özellikle yakın dostu Ece Erken tarafından da zaman zaman cimrilikle suçlanan "Alişan'ın cimriliğini gördünüz mü?" şeklindeki sorularına şaşırtıcı bir yanıt verdi.

Buse Varol, cimrilikle ilgili soruya "Daha iki aydır birlikteyiz, cimri olup olmadığını söylemek için çok erken" yanıtını verdi.

UYARI GELİNCE AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Alişan, bu yanıtı beklemediği için sevgilisine şaka yollu bir uyarıda bulunurken, Buse Varol lafını "Genelde onunla ilgili yalan haberler çıkarıldığı için cimriliğiyle ilgili haberlerin de yalan olduğuna inanıyorum" şeklinde düzeltme gereği duydu.


Alişan'ın Eda Erol'la sevgili olduğu dönemde dilenci kadına parar verirken çekilen bu fotoğrafı günlerce konuşulmuştu.
 
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