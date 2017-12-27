Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi

Alişan ve sevgilisi Buse Varol, Esra Erol'la pişti oldu

BUSE'YE AÇIKÇA SORULDU: ALİŞAN CİMRİ Mİ?

UYARI GELİNCE AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

Alişan'ın Eda Erol'la sevgili olduğu dönemde dilenci kadına parar verirken çekilen bu fotoğrafı günlerce konuşulmuştu.

Çiğdem Saltık

'le birlikte rol aldığıadlı dizide izlediğimiz, bu dizinin setinde tanışıp birlikte olmaya başladığı'la son derece keyifli bir beraberlik yaşıyor.Sosyal medya hesabından yaşadığı aşka dair en özel karelerini ve videolarını hesabından paylaşmaya başlayangeride bıraktığımız akşam sevgilisiyle birlikte gittiği bir mekanın kapısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.Yeni yıla dair beklentilerini sıralayan ve tüm sorulara yanıt veren, sevgilisine yöneltilen soruları da dikkatle dinledi.muhabirlerin, sevgilisi'la ilgili sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken kendisine yöneltilen 'Cimri' sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.Özellikle yakın dostu Ece Erken tarafından da zaman zaman cimrilikle suçlanan "Alişan'ın cimriliğini gördünüz mü?" şeklindeki sorularına şaşırtıcı bir yanıt verdi.Buse Varol, cimrilikle ilgili soruya "Daha iki aydır birlikteyiz, cimri olup olmadığını söylemek için çok erken" yanıtını verdi., bu yanıtı beklemediği için sevgilisine şaka yollu bir uyarıda bulunurken,lafını "Genelde onunla ilgili yalan haberler çıkarıldığı için cimriliğiyle ilgili haberlerin de yalan olduğuna inanıyorum" şeklinde düzeltme gereği duydu.