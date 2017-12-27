Buse Varol 'Alişan cimri mi?' sorusuna 'Bilmiyorum' dedi

Çağla Şıkel
'le birlikte rol aldığı Dostlar Mahallesi
adlı dizide izlediğimiz Alişan
, bu dizinin setinde tanışıp birlikte olmaya başladığı Buse Varol
'la son derece keyifli bir beraberlik yaşıyor.
Sosyal medya hesabından yaşadığı aşka dair en özel karelerini ve videolarını hesabından paylaşmaya başlayan Alişan
geride bıraktığımız akşam sevgilisiyle birlikte gittiği bir mekanın kapısında muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Yeni yıla dair beklentilerini sıralayan ve tüm sorulara yanıt veren Alişan
, sevgilisine yöneltilen soruları da dikkatle dinledi.
Alişan ve sevgilisi Buse Varol, Esra Erol'la pişti oldu
BUSE'YE AÇIKÇA SORULDU: ALİŞAN CİMRİ Mİ?
Oyuncu Buse Varol
muhabirlerin, sevgilisi Alişan
'la ilgili sorularına tüm samimiyetiyle yanıt verirken kendisine yöneltilen 'Cimri' sorusuyla neye uğradığını şaşırdı.
Özellikle yakın dostu Ece Erken tarafından da zaman zaman cimrilikle suçlanan "Alişan'ın cimriliğini gördünüz mü?" şeklindeki sorularına şaşırtıcı bir yanıt verdi.
Buse Varol, cimrilikle ilgili soruya "Daha iki aydır birlikteyiz, cimri olup olmadığını söylemek için çok erken" yanıtını verdi.
UYARI GELİNCE AĞIZ DEĞİŞTİRDİ
Alişan
, bu yanıtı beklemediği için sevgilisine şaka yollu bir uyarıda bulunurken, Buse Varol
lafını "Genelde onunla ilgili yalan haberler çıkarıldığı için cimriliğiyle ilgili haberlerin de yalan olduğuna inanıyorum" şeklinde düzeltme gereği duydu.
Alişan'ın Eda Erol'la sevgili olduğu dönemde dilenci kadına parar verirken çekilen bu fotoğrafı günlerce konuşulmuştu.
Çiğdem Saltık