Buse Varol kimdir? (Alişan'ın yeni sevgilisi)

'Buse Varol kimdir?' sorusu son günlerde Alişan hayranları tarafından sık sık soruluyor. Çünkü Esra Erol'un kardeşi Eda Erol’la nişanlanan ve düğünlerine az bir zaman kala ayrılan Alişan, gönlünü Dostlar Mahallesi'ndeki rol arkadaşı Buse Varol’a kaptırdı. Peki Buse Varol kimdir? İşte detaylar...