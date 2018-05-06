Buse Varol kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Alişan'la evleniyor...

Akın Güler

Eda Erol'la evliliğin kıyısından dönen Alişan, mutluluğu Buse Varol'da buldu. Uzun süredir birlikte olan Alişan ile Buse Varol bugün dünyaevine giriyor. İkilinin düğünü Swissotel'de gerçekleşecek. Düğün öncesi ise Buse Varol babaevinden davullu zurnalı bir şekilde ayrıldı.Bu evlilik sonrası Buse Varol'un biyografisi merak konusu oldu.Buse Varol, 1990 yılında Manisa’da doğdu. Üniversiteyi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Bölümünden mezun oldu. 2 yıl kadar özel bir eğitim kurumu olan Dershanede stajyer öğretmenlik yapmıştır. Ailesinden ayrı yaşayan güzel oyuncunun Liseye giden bir erkek kardeşi vardır. 2012 yılında düzenlenmiş olan Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan güzel oyuncu uzun süre modellik yaptıktan sonra oyunculuk alanına geçmiştir.Mota Ayla Algan, Ümit Çırak, Müfit Aytekin ve Bahar Kerimoğlu Özel Ders almıştır. Tozlu Yollar dizisinde Şerife karakterini canlandıran Varol ayrıca Arka Sokaklar Dizisinde Yasemin İsimli bir Polis memurunu canlandırmıştır. Güzelliğiyle ön plana çıkmayı başaran oyuncumuzun fiziksel özellikleri de dikkat çekmektedir; 174 cm boyunda, 56 kg, saç rengi kumral göz rengi ise mavidir.Modelliğin sonucunda tanınmaya başlayan Varol oyunculuk teklifleri almaya başlamıştır. Teklifleri değerlendiren Buse Varol, modelliği bırakarak oyunculuk kariyerine ilk adımı atmıştır. İlk dizisi 2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı olmuştur. Bu dizi de Şerife adlı karaktere canlandıran Buse Varol ardından Arka Sokaklar adlı diziden teklif almış ve 2 yıl boyunca burada Yasemin karakterini canlandırmıştır.Buse Varol, şimdilerde ise yapımcılığını Türker İnanoğlu ve Erler Film'in üstlendiği Dostlar Mahallesi adlı dizi filminde Alişan ve Çağla Şikel ile birlikte taksicilik yapmak zorunda kalan bir üniversite öğrencisi olan Bahar karakterini canlandırdı.BUSE VAROLÛN YER ALDIĞI YAPIMLARSevda Kuşun KanadındaKış GüneşiŞehrin MelekleriArka SokaklarTozlu Yollar