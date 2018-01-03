Büşra Develi Hazal Kaya'ya taş mı attı?

Fi-Çi
dizisinde oynayan Büşra Develi,
Instyle dergisine verdiği röportajda samimi bir itirafta bulundu: “1.82 boyundayım. Yine doğsam aynı bedende doğmayı ve yine oyuncu olmayı isterdim. Sadece boyum daha kısa olsun isterdim. Bir tek özel gecelerde topuklu ayakkabı giyiyorum. O da kısa topuk. Yoksa birileriyle konuşurken eğilmem gerekiyor.” dedi.
Büşra Develi'nin
DURDUK YERE İTİRAF ETMEDİ SEBEBİ VAR
bu boy itirafı, sevgilisi Burak Deniz'in
rol arkadaşı Hazal Kaya'ya
taş mı attı, sorusunu akıllara getirdi.
Büşra Develi 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar
dizisinin setinde Burak Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İkili o zamandan beri birlikte. Ancak Büşra Develi şu an Fi-Çi'de oynuyor. Burak Deniz ise Bizim Hikaye
dizisinde Hazal Kaya ile başrol oynuyor. İkili dizide aşk yaşıyor.
Burak Deniz'in
HAZAL KAYA'NIN BOYU KAÇ?
boyu 1.85, Hazal Kaya'nın boyu ise 1.60. Bu nedenle Büşra Develi'nin son zamanlarda sürekli bu boy meselesini gündeme getirmesinin nedeni olarak Hazal Kaya'yı
kıskanması gösteriliyor. Güzel oyuncunun bu itirafı sosyal medyada 'Hazal'a taş atıyor' şeklinde yorumlanıyor.
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