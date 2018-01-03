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Büşra Develi Hazal Kaya'ya taş mı attı?

Fi-Çi dizisinde oynayan Büşra Develi, Instyle dergisine verdiği röportajda samimi bir itirafta bulundu. Büşra'nın itirafı sosyal medyada Hazal Kaya'ya gönderme olarak yorumlandı

03 Ocak 2018, Çarşamba 09:07
Büşra Develi Hazal Kaya'ya taş mı attı?
Fi-Çi dizisinde oynayan Büşra Develi, Instyle dergisine verdiği röportajda samimi bir itirafta bulundu: “1.82 boyundayım. Yine doğsam aynı bedende doğmayı ve yine oyuncu olmayı isterdim. Sadece boyum daha kısa olsun isterdim. Bir tek özel gecelerde topuklu ayakkabı giyiyorum. O da kısa topuk. Yoksa birileriyle konuşurken eğilmem gerekiyor.” dedi.


DURDUK YERE İTİRAF ETMEDİ SEBEBİ VAR 


Büşra Develi'nin bu boy itirafı, sevgilisi Burak Deniz'in rol arkadaşı Hazal Kaya'ya taş mı attı, sorusunu akıllara getirdi.

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Büşra Develi 2015 yılında yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar dizisinin setinde Burak Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İkili o zamandan beri birlikte. Ancak Büşra Develi şu an Fi-Çi'de oynuyor. Burak Deniz ise Bizim Hikaye dizisinde Hazal Kaya ile başrol oynuyor. İkili dizide aşk yaşıyor.

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HAZAL KAYA'NIN BOYU KAÇ?


Burak Deniz'in boyu 1.85, Hazal Kaya'nın boyu ise 1.60. Bu nedenle Büşra Develi'nin son zamanlarda sürekli bu boy meselesini gündeme getirmesinin nedeni olarak Hazal Kaya'yı kıskanması gösteriliyor. Güzel oyuncunun bu itirafı sosyal medyada  'Hazal'a taş atıyor' şeklinde yorumlanıyor. 

HAZAL KAYA ile ilgili görsel sonucu


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