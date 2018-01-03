Büşra Develi Hazal Kaya'ya taş mı attı?



DURDUK YERE İTİRAF ETMEDİ SEBEBİ VAR



HAZAL KAYA'NIN BOYU KAÇ?

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Büşra Develi: Sevgilimi sette görmek istemem

Büşra Develi'nin gözü Burak Deniz'in üzerinde

Elif Bayram

dizisinde oynayanInstyle dergisine verdiği röportajda samimi bir itirafta bulundu: “1.82 boyundayım. Yine doğsam aynı bedende doğmayı ve yine oyuncu olmayı isterdim. Sadece boyum daha kısa olsun isterdim. Bir tek özel gecelerde topuklu ayakkabı giyiyorum. O da kısa topuk. Yoksa birileriyle konuşurken eğilmem gerekiyor.” dedi.bu boy itirafı, sevgilisirol arkadaşıtaş mı attı, sorusunu akıllara getirdi.Büşra Develi 2015 yılında yayınlanandizisinin setinde Burak Deniz ile aşk yaşamaya başladı. İkili o zamandan beri birlikte. Ancak Büşra Develi şu an Fi-Çi'de oynuyor. Burak Deniz isedizisinde Hazal Kaya ile başrol oynuyor. İkili dizide aşk yaşıyor.boyu 1.85, Hazal Kaya'nın boyu ise 1.60. Bu nedenle Büşra Develi'nin son zamanlarda sürekli bu boy meselesini gündeme getirmesinin nedeni olarakkıskanması gösteriliyor. Güzel oyuncunun bu itirafı sosyal medyada 'Hazal'a taş atıyor' şeklinde yorumlanıyor.