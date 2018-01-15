Bütçe, 2017'de 47.4 milyar TL açık verdi



"VERGİ ZAMANINDA ÖDENDİ"

Adem Özdoğan

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2017 yılı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini açıkladı.Buna göre aralıkta bütçe açığı 20,9 milyar TL oldu. Açık, 2017 genelinde ise 47.4 milyar lira seviyesinde gerçekleşti. Ağbal, "Bu, OVP'de revize edilen rakamdan 14,3 milyar lira daha olumlu" yorumunda bulundu.Bakan Ağbal, 2017 yılında genel devlet bütçe açığının GSYH'ye oranının yüzde 2'nin altına düşmüş olacağını, merkezi yönetim bütçe açığının ise GSYH oranının yüzde 1,5 seviyesinde kalacağını söyledi.Ağbal, konuşmasının devamında şunları kaydetti:"2016'da tahakkuk ettirilen verginin yüzde 87'si mükellefler tarafından doğrudan ödenmişti. 2017'de bu oran yüzde 94'e çıktı. Vatandaş ekonomideki canlanmaya paralel olarak vergisini zamanında ve tam ödedi"