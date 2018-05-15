Bütçe nisan ayında 2.8 milyar TL açık verdi

Maliye Bakanı Naci Ağbal, nisan ayına ilişkin bütçe gerçekleşmelerini duyurdu.

BÜTÇE 2.8 MİLYAR LİRA AÇIK VERDİ

2017 yılı nisan ayında 3 milyar TL açık veren bütçe, 2018 yılı Nisan ayında 2,8 milyar TL açık verdi. Ocak-nisan döneminde bütçe açığı 23,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Geçen sene aynı dönemde bütçe açığı 17,9 milyar TL olmuştu.

BÜTÇE GELİRLERİ GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Ağbal, "Bütçe gelirleri nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,8 oranında artarak 64,6 milyar TL oldu. Bütçe giderleri ise yüzde 20,3 oranında artarak 67,4 milyar TL olarak gerçekleşti" bilgisini paylaştı.

"DAHİLDE ALINAN KDV TAHSİLATI CANLILIĞA İŞARET EDİYOR"

Bakan Ağbal, dahilde alınan KDV tahsilatının nisan ayında yüzde 7,4 oranında arttığını belirterek, "Bununla birlikte dahilde alınan brüt KDV tahsilatının yüzde 25,9 artması ekonomideki canlılığa işaret etmektedir." dedi.