Bütçesi fazla veren Singapur, bu parayı nakit olarak halka dağıtacak

Singapur'da 2017 bütçesi 9,61 milyar Singapur Doları (27,6 milyar lira) fazla verince, hükümet bu paranın bir bölümünü nakit olarak halka dağıtmaya, geri kalanını ise altyapı ve sağlık sistemine harcamaya karar verdi

Bütçesi fazla veren Singapur, bu parayı nakit olarak halka dağıtacak

POSTA.COM.TR


Singapur bütçesi 2017 yılında 9,61 milyar Singapur Doları (SGD) yani 27,6 milyar TL fazla verdi. Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,1'ine eşit olan olan bu miktar, son 30 yılın en yüksek bütçe fazlası oldu. Büyük oranda kur dalgalanmalarından kaynaklanan bu müthiş bütçe fazlası konusunda hükümet de halkı sevindiren bir karar aldı. 


DEMİRYOLLARI, SAĞLIK SİSTEMİ VE YAŞLILARA DA HARCANACAK


9,61 milyar Singapur Doları (SGD) tutarındaki bütçe fazlasının  5 milyar SGD'si (14,3 milyar lira), yeni hatlar inşa edilmesi için demiryolu altyapısına aktarılacak, 2 milyar SGS'si (5,7) yaşlı bakım hizmetleri ve sağlık sistemine harcanacak, geri kalan para ise halka 'bonus' olarak dağıtılacak. 


21 YAŞ ÜZERİ HERKES BU PARAYI ALACAK


Bu kapsamda, 21 yaş üzerindeki herkes, gelir durumlarına göre 100 SGD (287 lira) ila 300 SGD (861 lira) arasında para alacak. 


DAHA ÖNCE DE YAPTILAR


Singapur, 2011'de de vatandaşlarına 100 SGD ila 800 SGD prim ödemişti.


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