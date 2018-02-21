Bütçesi fazla veren Singapur, bu parayı nakit olarak halka dağıtacak

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DEMİRYOLLARI, SAĞLIK SİSTEMİ VE YAŞLILARA DA HARCANACAK



21 YAŞ ÜZERİ HERKES BU PARAYI ALACAK



DAHA ÖNCE DE YAPTILAR

Yusuf Cevahir

Singapur bütçesi 2017 yılında 9,61 milyar Singapur Doları (SGD) yani 27,6 milyar TL fazla verdi. Ülkenin gayrisafi yurtiçi hasılasının yüzde 2,1'ine eşit olan olan bu miktar, son 30 yılın en yüksek bütçe fazlası oldu. Büyük oranda kur dalgalanmalarından kaynaklanan bu müthiş bütçe fazlası konusunda hükümet de halkı sevindiren bir karar aldı.9,61 milyar Singapur Doları (SGD) tutarındaki bütçe fazlasının 5 milyar SGD'si (14,3 milyar lira), yeni hatlar inşa edilmesi için demiryolu altyapısına aktarılacak, 2 milyar SGS'si (5,7) yaşlı bakım hizmetleri ve sağlık sistemine harcanacak, geri kalan para ise halka 'bonus' olarak dağıtılacak.Bu kapsamda, 21 yaş üzerindeki herkes, gelir durumlarına göre 100 SGD (287 lira) ila 300 SGD (861 lira) arasında para alacak.Singapur, 2011'de de vatandaşlarına 100 SGD ila 800 SGD prim ödemişti.