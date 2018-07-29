Bütüge deli elması nedir?

ATV'nin yarışması Kim Milyoner Olmak İster'in dün akşamki yeni bölümünde sorulan '16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve bütüge olarak adı geçen hangisidir? sorusu tüm Türkiye'yi merak ettirdi. Vatandaşlar harıl harıl internette bütüge nedir, ne anlama gelmektedir? Deli elması nedir sorularının cevabını arıyor.

DELİ ELMASI BÜTÜGE YA DA PATLICAN

16. yüzyılda İtalyanların deli elması lakabını taktığı ve Divanu Lügatit Türk'te de bütüge olarak adı geçen hangisidir? sorusunun cevapları arasında patlıcan, limon, kabak ve üzüm vardı. Cevap ise 'patlıcan'dı.



