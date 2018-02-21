Bütünşehir nedir? Hangi iller Bütünşehir olacak?



BÜTÜNŞEHİR NEDİR?



HANGİ İLLER BÜTÜNŞEHİR OLACAK?

Adem Özdoğan

statüsüne sahip 30 il dışında kalan 51 ilin, Bütünşehir kapsamına alınmasını içeren çalışmalarda neredeyse son aşamaya geldi. 51 il için büyük bir öneme sahip olan yeni düzenlemede birçok önemli değişiklik yer alacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, yapılançalışmasını veolunca neler değişeceğini, Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile vatandaşlara açıklayacak. Peki nedir buİşte detaylar...Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti kurmaylarına verdiği 'nüfus sınırı şartı olmadan 30 büyükşehrin dışında kalan 51 ilin 'Bütünşehir' sayılmasına yönelik çalışma yapılması' talimatının ardından yapılan hazırlıklar son aşamaya geldi. Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde 51 il Bütünşehir kapsamına alınacak ve mülki sınırlarına geçecek. Yani o il belediyesinin sınırları mülki il sınırları ile aynı olacak. İlin belediye başkanı mülki sınırın tamamından sorumlu olacak. AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, 22 Şubat Perşembe günü düzenleyeceği basın toplantısı ile 51 ilin Bütünşehir olmasını içeren çalışma kapsamında basın mensuplarına detaylı bir açıklama yapacak.Yakında hayata geçirilmesi planlanan Bütünşehir sisteminin Büyükşehir sistemine birçok yönden benzeyeceği tahmin ediliyor. Bütünşehir sistemine geçilmesinde esasa olarak il ve ilçe belediyeleri arasındaki yaşanan koordinasyon ve iletişim sorununun önüne geçmek olarak tahmin ediliyor.Önümüzdeki günlerde detayları açıklanacak olan Bütünşehir sisteminde, 30 Büyükşehir dışında kalan 51 vilayetin, Bütünşehir statüsüne geçirilmesi öngörülüyor.ADIYAMAN, AFYONKARAHİSAR, AĞRI, AMASYA, ARTVİN, BİLECİK, BİNGÖL, BİTLİS, BOLU, BURDUR, ÇANAKKALE, ÇANKIRI, ÇORUM, EDİRNE, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, HAKKARİ, ISPARTA, KARS, KASTAMONU, KIRKLARELİ, KIRŞEHİR, KOCAELİ, KÜTAHYA, MUŞ, NEVŞEHİR, NİĞDE, RİZE, SİİRT, SİNOP, SİVAS, TOKAT, TUNCELİ, UŞAK, YOZGAT, ZONGULDAK, AKSARAY, BAYBURT, KARAMAN, KIRIKKALE, BATMAN, ŞIRNAK, BARTIN, ARDAHAN, IĞDIR, YALOVA, KARABÜK, KİLİS, OSMANİYE, DÜZCE