Büyük bomba patlıyor! Fenerbahçe golcüsünü buldu...

Son iki sezonda yaşadığı forvet sıkıntısına artık son vermek isteyen Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor... Sarı-Lacivertliler bir süredir çok yakından takip ettiği Facundo Ferreyra için resmi temaslara başladı. Yöneticiler, Shakhtar Donetsk'le haziran ayı sonunda bitecek sözleşmesini uzatmama kararı alan Arjantinli forvet ile masaya oturdu.

AYLARDIR YAKIN TAKİPTEYDİ

Bu sezon Shakhtar formasıyla 42 resmi maçta 30 gole imzasını atan 27 yaşındaki Ferreyra'yı aylar öncesinden gözüne kestiren Fenerbahçe, Ukrayna kulübü ile görüşmelerin neticelenmesini bekliyordu.

4 YILLIK SÖZLEŞME MASADA

Arjantinli yıldızın ayrılık kararı sonrası hemen harekete geçen Sarı-Lacivertliler, menajer aracılığıyla 4 yıllık resmi teklifini sundu. Teklifin ekonomik koşullarının da bir hayli iyi olduğu ifade edildi.

EN İYİ TEKLİF FENERBAHÇE'DEN

Başta Galatasaray olmak üzere Avrupa'dan birçok kulübün kanca attığı Facundo Ferreyra kısa süre içinde kararını açıklayacak. Fakat en iyi teklifin Fenerbahçe'den olduğu gelen bilgiler arasında...





Kaynak: Takvim