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Büyük ikramiyenin KKTC'deki sahibi ortaya çıktı

Milli Piyango’nun 61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, KKTC’de Merit Casino’da kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi

03 Ocak 2018, Çarşamba 19:50
Büyük ikramiyenin KKTC'deki sahibi ortaya çıktı
Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaları çeyrek bilete isabet etmişti. 

KASİNODA KURPİYER OLARAK ÇALIŞIYOR


61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi.

KKTC'de gazetecilik yapan Sefa Karahasan'ın attığı twite göre, Merit’teki işinden ayrılan Öztürk, Ankara'ya gidip ikramiyesini aldı.

İKİNCİ BÜYÜK İKRAMİYESİ


Geçmiş yıllarda da Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 38 yaşındaki talihli, iş hayatında başarılı olamamıştı.
Öztürk Ankara’ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne bileti teslim etti. İkramiyesi ise, cuma günü hesabına yatacak.
 

BİLETİ BORÇLANARAK SATIN ALMIŞ


Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıktı.

İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM
 

Sedat Günay Öztürk, ikramiyeyi kazandıktan sonra Facebook hesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.


 

KRUPİYE NEDİR?


Bir kumarhanede kâğıt dağıtmak, rulet döndürmek, kazanan numaraları yüksek sesle bildirmek, yitirenlerin fişlerini toplayıp kazananlara vermek vb. gibi görevleri olan, oyunu yöneten kimse.

MPİ: 4 TALİHLİ DE İKRAMİYELERİNİ ALDI 


Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaları çeyrek bilete isabet etmişti.
Milli Piyango idaresi 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığı açıkladı.

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