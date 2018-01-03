Büyük ikramiyenin KKTC'deki sahibi ortaya çıktı

KASİNODA KURPİYER OLARAK ÇALIŞIYOR

İKİNCİ BÜYÜK İKRAMİYESİ

BİLETİ BORÇLANARAK SATIN ALMIŞ

İKRAMİYEYİ KAZANINCA YAPTIĞI İLK PAYLAŞIM



KRUPİYE NEDİR?

MPİ: 4 TALİHLİ DE İKRAMİYELERİNİ ALDI

TIR şoförü Milli Piyango yılbaşı çekilişinden 1 milyon 250 bin lira kazandı

Antalya'da Milli Piyango büyük ikramiyesi yaşlı kadına mı çıktı?

Mine Bozkurt

nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon liranumaları çeyrek bilete isabet etmişti.61 milyon TL’lik büyük ikramiyesinin çıktığı dört çeyrek biletten birinin, kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk’e çıktığı belirlendi.KKTC'de gazetecilik yapan'ın attığı twite göre, Merit’teki işinden ayrılangidip ikramiyesini aldı.Geçmiş yıllarda da Loto'dan 6 bilerek büyük ikramiyeyi kazanan 38 yaşındaki talihli, iş hayatında başarılı olamamıştı.Öztürk Ankara’ya giderek Milli Piyango Genel Müdürlüğü’ne bileti teslim etti. İkramiyesi ise, cuma günü hesabına yatacak.Sedat Günay Öztürk'ün bilet alacak parası olmadığı için seyyar satıcıya borçlanarak bilet aldığı ortaya çıktı., ikramiyeyi kazandıktan sonrahesabından 'Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı haberin olsun elhamdullah' yazdı.Bir kumarhanede kâğıt dağıtmak, rulet döndürmek, kazanan numaraları yüksek sesle bildirmek, yitirenlerin fişlerini toplayıp kazananlara vermek vb. gibi görevleri olan, oyunu yöneten kimse.Milli Piyango İdaresi'nin yılbaşı özel çekişinde 61 milyon lira 9794035 numaları çeyrek bilete isabet etmişti.Milli Piyango idaresi 4 talihlinin de ikramiyelerini aldığı açıkladı.