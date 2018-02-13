İş Dünyası Otomobil Perakende Günleri Sigorta Bilim & Teknoloji Emlak Para Durumu Yerel Zincirler Buluşuyor Kentler Zirvesi

Büyük Kulüp'te Ali Y. Koç'a büyük sürpriz

Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin düzenlediği "Ali Koç ve Fenerbahçe" konulu söyleşide büyük bir sürpriz yaşandı.

13 Şubat 2018, Salı 10:26
Büyük Kulüp'te Ali Y. Koç'a büyük sürpriz
Büyük Kulüp Genç Girişimciler ve İş Hayatı Komitesi'nin düzenlediği "Ali Koç ve Fenerbahçe" konulu söyleşide bir sürpriz yaşandı.

1.000 kişinin yer aldığı söyleşide, katılımcılar arasında bulunan Okşan Sayın isimli bir davetli, toplantı devam ederken Ali Y. Koç'a 40 yıldır sakladığı bir gazete sayfasını iletti.

11 Ocak 1978 tarihli Hürriyet Gazetesi haberinde Talay Erker'in Fenerbahçe'nin eski başkanlarından rahmetli Emin Cankurtaran ile yaptığı röportaj yer alıyordu. 



Teşekkür ederek gazeteyi daha sonra okuyacağını ileten Ali Y. Koç ısrarlar sonrası röportajın son paragrafını davetliler önünde yüksek sesle okudu:

"Konuşmamız sırasında telefon çaldı... Konuştu, konuştu... Konuşurken yüzü güldü. Telefonu kapatırken, "Fenerbahçe'nin yarınları çok aydınlık" dedi... Bu sözünün gerisini de şöyle getirdi: 

Şimdi konuştuğum Rahmi Koç'un oğlu... İki oğlu var, ikisi de hasta Fenerbahçeli... Aynen benim çocukluğumda olduğu gibi... Biraz sonra küçüğü gelecek, kendisine söz vermiştim, şu topu vereceğim... Fenerbahçe gelecek günlerde başkan sıkıntısı çekmez!.."

Salondan büyük alkış alan Ali Y. Koç, Okşan Sayın'a "Sağolun. Bunu daha önce de verebilirdiniz. Nasıl bu güne geldi?" dedi. Okşan Sayın "Bugünler için saklamıştım" diye cevap verince Ali Y. Koç "Tam Zamanı Şimdi" diyerek "Sorumluluğumuz daha da arttı" yorumunu yaptı.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

3. Havalimanı'nın adı Atatürk olacak mı?

3. Havalimanı'nın adı Atatürk olacak mı?
Dardanel Ton yeniden büyüyor

Dardanel Ton yeniden büyüyor
SGK duyurdu, 1 yıl daha uzatıldı!

SGK duyurdu, 1 yıl daha uzatıldı!
Aqua Florya için İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı!

Aqua Florya için İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı!
Benzin ve motorine indirim geliyor

Benzin ve motorine indirim geliyor
Taşeron işçi başvurularında tespit komisyonlarının ilk sonuçları belli oldu

Taşeron işçi başvurularında tespit komisyonlarının ilk sonuçları belli oldu
300 koyunu kim, nasıl alacak? Bakan Fakıbaba yanıtladı!

300 koyunu kim, nasıl alacak? Bakan Fakıbaba yanıtladı!
Emekli maaşına asgari ücret ayarı

Emekli maaşına asgari ücret ayarı
Esnaf ucuz kredi almak için nereye başvurmalı?

Esnaf ucuz kredi almak için nereye başvurmalı?
Yeni anneye devletten 5050 TL rapor parası

Yeni anneye devletten 5050 TL rapor parası
Anne ve babadan çift maaş

Anne ve babadan çift maaş