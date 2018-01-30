Büyük markalar Çin’de kaybediyor!

Apple
ve Samsung
gibi teknoloji devlerinin Çin akıllı telefon pazarındaki sekiz yıllık istikrarlı yükselişi sona mı eriyor? Singapur merkezli araştırma şirketi Canalys’in verilene göre Çin
, 2017
yılında akıllı telefon pazarında büyük değişiklikler yaşadı. Şimdilik Huawei
ve Oppo
gibi markalar Çin pazarında hakim gözükse de işler her an değişebilir.
Ancak son birkaç yılda piyasaya çıkan küçük sermayeli Çinli android
telefon üreticileri yükselişe geçti ve pazara daha uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri sürüyorlar. Yaklaşık 1.5 milyar nüfusu olan Çin
, 7.5 milyar olan dünya nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını oluşturuyor. Ancak son yıllarda geçim sıkıntıları akıllı telefon piyasasını da vurdu. Pekin
ve Şangay
gibi büyük kentlerdeki insanların tercihi Apple
ve Samsung
markalarından yana olsa da Çin nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan kırsal kesimin ekonomik gücü ancak giriş seviyesindeki android telefonlara yetiyor. Bu nokta da kullanıcılarına düşük fiyata kaliteli bir deneyim sunmak isteyen Oppo
ve Vivo
gibi akıllı telefon üreticileri yüksek bir pazar payı elde etti.
Araştırmalara göre 2017 yılında Huawei Çin’de Apple kadar akıllı telefon sattı.
Çinli telefon üreticileri büyük markalar ile yarışır hale geldi. Örneğin Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro
, iPhone 8
ve iPhone 8 Plus
ile kıyaslanabilir bir nokta. Ayrıca rakiplerinden %30-35 daha ucuz fiyat etiketlerine sahipler.
Çin’in yerel akıllı telefon üreticileri Huawei
, Oppo
, Vivo
ve Xiaomi
sadece ülkelerinde değil Hindistan, Rusya, Japonya, Avrupa ve henüz gelişmekte olan Güneydoğu Asya ve Afrika pazarlarında da revaçta.
Adem Özdoğan