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Büyük markalar Çin’de kaybediyor!

2010-2015 yılları arasında Çin’de dahil olmak üzere tüm küresel akıllı telefon pazarına Apple ve Samsung hakimdi

Büyük markalar Çin’de kaybediyor!
Apple ve Samsung gibi teknoloji devlerinin Çin akıllı telefon pazarındaki sekiz yıllık istikrarlı yükselişi sona mı eriyor? Singapur merkezli araştırma şirketi Canalys’in verilene göre Çin, 2017 yılında akıllı telefon pazarında büyük değişiklikler yaşadı. Şimdilik Huawei ve Oppo gibi markalar Çin pazarında hakim gözükse de işler her an değişebilir.

Ancak son birkaç yılda piyasaya çıkan küçük sermayeli Çinli android telefon üreticileri yükselişe geçti ve pazara daha uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri sürüyorlar. Yaklaşık 1.5 milyar nüfusu olan Çin, 7.5 milyar olan dünya nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını oluşturuyor. Ancak son yıllarda geçim sıkıntıları akıllı telefon piyasasını da vurdu. Pekin ve Şangay gibi büyük kentlerdeki insanların tercihi Apple ve Samsung markalarından yana olsa da Çin nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan kırsal kesimin ekonomik gücü ancak giriş seviyesindeki android telefonlara yetiyor. Bu nokta da kullanıcılarına düşük fiyata kaliteli bir deneyim sunmak isteyen Oppo ve Vivo gibi akıllı telefon üreticileri yüksek bir pazar payı elde etti.

Araştırmalara göre 2017 yılında Huawei Çin’de Apple kadar akıllı telefon sattı.

Çinli telefon üreticileri büyük markalar ile yarışır hale geldi. Örneğin Huawei Mate 10 ve Mate 10 Pro, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus ile kıyaslanabilir bir nokta. Ayrıca rakiplerinden %30-35 daha ucuz fiyat etiketlerine sahipler.

Çin’in yerel akıllı telefon üreticileri Huawei, Oppo, Vivo ve Xiaomi sadece ülkelerinde değil Hindistan, Rusya, Japonya, Avrupa ve henüz gelişmekte olan Güneydoğu Asya ve Afrika pazarlarında da revaçta.
 

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