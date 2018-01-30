Büyük markalar Çin’de kaybediyor!

Adem Özdoğan

vegibi teknoloji devlerinin Çin akıllı telefon pazarındaki sekiz yıllık istikrarlı yükselişi sona mı eriyor? Singapur merkezli araştırma şirketi Canalys’in verilene göreyılında akıllı telefon pazarında büyük değişiklikler yaşadı. Şimdilikvegibi markalar Çin pazarında hakim gözükse de işler her an değişebilir.Ancak son birkaç yılda piyasaya çıkan küçük sermayeli Çinlitelefon üreticileri yükselişe geçti ve pazara daha uygun fiyatlı akıllı telefon modelleri sürüyorlar. Yaklaşık 1.5 milyar nüfusu olan, 7.5 milyar olan dünya nüfusunun hatırı sayılır bir kısmını oluşturuyor. Ancak son yıllarda geçim sıkıntıları akıllı telefon piyasasını da vurdu.vegibi büyük kentlerdeki insanların tercihivemarkalarından yana olsa da Çin nüfusunun büyük bir kısmını oluşturan kırsal kesimin ekonomik gücü ancak giriş seviyesindeki android telefonlara yetiyor. Bu nokta da kullanıcılarına düşük fiyata kaliteli bir deneyim sunmak isteyenvegibi akıllı telefon üreticileri yüksek bir pazar payı elde etti.Çinli telefon üreticileri büyük markalar ile yarışır hale geldi. Örneğinveile kıyaslanabilir bir nokta. Ayrıca rakiplerinden %30-35 daha ucuz fiyat etiketlerine sahipler.Çin’in yerel akıllı telefon üreticilerivesadece ülkelerinde değil Hindistan, Rusya, Japonya, Avrupa ve henüz gelişmekte olan Güneydoğu Asya ve Afrika pazarlarında da revaçta.