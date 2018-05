Brezilya'nın ünlü kristal madenleri üzerine kurulan bu özel arınma ve şifa merkezine düzenlenen tur, ziyaretçilere John Of God tarafından Son of Casa de Dom İnacio unvanını alan ilk, Oprah’tan sonra John of God ile ilk kez röportaj yapan ve John of God Şifanın Eli kitabının yazarı Can Aydoğmuş grup liderliğinde, John of God'un merkezinde uzun yıllardır yaşayan rehberler eşliğinde yapılıyor.

Türkiye’de John of God tarafından onaylı ilk grup lideri, kişisel gelişim ve enerji uzmanı, Evliyalar ve Yücelerle Yaşamak, Şifanın Eli ve Düşle İnan Yaşa kitaplarının yazarı Can Aydoğmuş'un öğretmen olarak katıldığı, Sıradışı Kıtalar organizasyonu olarak düzenleniyor.

Dünyanın sayılı özel yerlerinden biri olduğuna inanılan John Of God'un spritüel arınma ve şifa merkezine gidenler burada meditasyon yapıyor, özel enerjilerin aktive olduğu masajlara katılıyor, spritüel törenlerle ruhsal, bedensel ve zihinsel bir arınma yolculuğu yaşıyor. Merkezi bugüne kadar Peru Cumhurbaşkanı'ndan Oprah Winfrey'e kadar pek çok ünlü ismin ziyaret ettiği biliyor.

John of God 60 yıldan daha uzun süredir kanser, MS, Felç, evlenemeyen, iş hayatında mutsuz olan, maddi ve manevi sorunlar yaşayan birçok insanın hayatına dokunuyor.