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Büyük şüphe! 8 şehidin verildiği çatışmada hainlere istihbarat mı verildi?

Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Hatay-Hassa'nın karşı bölgesinde çıkan çatışmada 8 kahraman mehmetçiğimiz şehit olmuş, 13'ü de yaralanmıştı. Çatışmayla ilgili terör ve güvenlik uzmanı emekli İstihbaratçı Albay Coşkun Başbuğ'dan flaş bir iddia geldi

03 Mart 2018, Cumartesi 11:45
Büyük şüphe! 8 şehidin verildiği çatışmada hainlere istihbarat mı verildi?
Hatay-Hassa'nın karşısındaki bölgede teröristlerle çıkan çatışmada Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve koruculardan toplam 8 şehidin verildiği ve 13 askerin yaralandığı çatışmanın perde arkasıyla ilgili şok bir iddia ortaya atıldı. Çoğunluğu İzmir Bornova Jandarma Komando Tugayı'ndan giden askerlerin Amerika istihbaratı aracılığıyla tuzağa düşürüldüğü iddia edildi.
 

"AMERİKA ALÇAK SALDIRIYI DESTEKLEDİ"


Yeni Asır'dan Fatih Şendil'in haberine göre; Terör ve Güvenlik uzmanı emekli İstihbaratçı Albay Coşkun Başbuğ, "PÖH ve JÖH'ler planlandığı gibi Racu ve Cinderesi'ne girip buraları tuzaklardan temizleyecekti.Uydu aracılığıyla terör örgütüne bilgi veren Amerika, bu alçak saldırıyı destekledi. Maalesef hava şartlarından da istifade ederek 100 kadar terörist bu alçak saldırıyı gerçekleştirdi" dedi.

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Saldırıda alınan istihbaratın sıradan bir örgütün boyunu aşacağını da kaydeden Başbuğ, "Bu işin arkasında doğrudan Amerika istihbaratını arayabilirsiniz. Bizi PKK ile mücadele ettiğimiz yıllarda FETÖ işbirlikçileri ile el ele vererek "anlık istihbarat paylaşımı" masalıyla oyalayan Amerika bu paylaşımı yine yaptı" dedi.


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