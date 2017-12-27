'Büyükelçiliğimizi Kudüs'e taşımayacağız'



KONO, JAPONYA'NIN İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ DESTEKLEDİĞİNİ VURGULADI

SAFADİ: ABD'NİN KARARI ULUSLARARASI KANUNLARIN İHLALİ

JAPONYA'DAN NETANYAHU VE ABBAS'A '4'LÜ BARIŞ ZİRVESİ' TEKLİFİ İDDİASI

JAPONYA'NIN TEL AVİV BÜYÜKELÇİLİĞİ İSE İDDİAYI REDDETTİ

​KONO, FİLİSTİN'E EKONOMİK DESTEĞİN SÜRECEĞİNİ DUYURDU

GUATEMALA'NIN ARDINDAN SIRA HONDURAS'TA MI?

Nazlı Erdol

resmi, haber ajansı Petra'nın aktardığına göreve'deki temaslarından bir gün sonra Ürdün'e geçen Japonya Dışişleri Bakanı, Ürdünlü mevkidaşı Eymen Safadi ile bir araya geldi.Kono görüşmede ülkesinin'ninkararını takip etmeyeceğini vesorununda 'iki devletli çözümü' desteklediklerini ifade etti.'ün statüsü konusundaki anlaşmazlıkların 'doğrudan müzakereler' yoluyla çözülmesi gerektiğini ifade eden Kono, iki devletli çözüne ulaşılması için etkili çabaya ihtiyaç olduğunu belirtti.Görüşmede,'ın Kudüs kararıyla ilgili değerlendirmede bulunan Safadi ise söz konusu adımı 'uluslararası kanunların ihlali' olarak gördüklerini ifade etti.Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü değiştirmeyi hedefleyen tek taraflı tüm uygulamaları hükümsüz kabul eden uluslararası kararlara uyulması gerektiğini dile getiren Safadi, uluslararası topluma 1967 sınırlarına bağlı olarak başkentiolan bağımsız Filistin'i tanıma daveti yaptı.Görüşmede,meselesinin yanı sıra,'deki kriz, terörle mücadele ve iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı.Japonya Dışişleri Bakanı Ürdün'den önce İsrail'de Başbakan Benyamin Netanyahu ile Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin, Filistin'de de Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüştü.Kono, bu görüşmelerde Trump'ın Kudüs kararıyla ilgili açık olarak eleştirel bir yorum yapmadı ancak İsrail medyası Kono'nun Netanyahu ile Abbas'ı'da 4'lü Barış Zirvesi'ne davet ettiğini iddia etti.Buna göre görüşmelerde Trump'ın Filistin-İsrail barış görüşmelerini canlandırmak için görevlendirdiği damadı Jared Kushner'in de yer alması teklif edildi.İsrailtelevizyonu'nun görüşmelere sadece ABD'nin onayı olması halinde katılmayı kabul ettiğini öne sürdü.bu önerinin ilk kez eylüldetoplantıları sırasında Japonya Başbakanıtarafından Netanyahu'ya iletildiğini belirtti.AncakDevlet Başkanı Abbas'ın bu teklife nasıl baktığı haberlerde belirtilmedi.Tel Aviv'deki Japonya Büyükelçiliği ise Kono'nun Netanyahu ile Abbas'ı Tokyo'da 4'lü Barış Zirvesi'ne davet ettiği yönündeki haberleri reddetti.Filistin ve bölgedeki son gelişmelerin değerlendirildiği Abbas-Kono görüşmesinde ise Abbas, Japonya'nın BM Genel Kurulunda Kudüs tasarısı lehine oy kullanmasını, Filistin ekonomisi ve kurumlarının inşasına verdiği desteği övdü.Abbas, Filistin yönetiminin, Japonya ile ilişkilerini güçlendirmek istediğini belirtirken, Kono Filistin ile İsrail arasında iki devletli çözüm temelindeki siyasi süreci desteklediklerini ifade etti ve Filistin halkına ekonomik desteklerinin süreceğini vurguladı.Japonya Dışişleri Bakanı, Filistin, İsrail, Ürdün, Umman ve Türkiye'yi kapsayan 6 günlük Ortadoğu turuna pazar günü başlamıştı.ABD Başkanı Trump, 6 Aralık'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kudüs'ü 'İsrail'in başkenti' olarak tanıdığını ve Amerikan Büyükelçiliği'nin Tel Aviv'den Kudüs'e taşınması talimatı verdiğini açıklamıştı.ABD'nin ardından Guatemala da benzer bir adım izleyeceğini duyurmuştu. İsrail medyası sırada Orta Amerika ülkesi Honduras'ın benzer adımı izleyebileceğini söyledi.Dün İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Tzipi Hotovely büyükelçiliklerini taşımayı düşünen 'en az 10 ülke ile daha iletişim halinde olduklarını' söylemişti.Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın Kudüs kararından geri dönmesini talep eden karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmiş, oylamada 35 ülke ise çekimser kalmıştı. 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.