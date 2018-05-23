POSTA/ALİ KESER

Murat Cemcir’in, Bennu Yıldırımlar’ın önüne geçtiği kare sosyal medyada şöyle değerlendirilmişti:

“Bennu Yıldırımlar’ın büyük sabrı, Murat Cemcir’in zirve yapan ayıbı.”

'BÜYÜTECEK BİR ŞEY YOK'

Cannes’dan dönen Bennu Yıldırımlar “Anlık olayları böyle değerlendirmeyin, büyütecek bir şey yok. Benim için sorun değil” dedi.

'İKİMİZİN DE İŞİ VAR, KONUŞMADIK'

“Murat Cemcir ile bu konuyu konuştunuz mu?” sorusuna da şu cevabı verdi: “İkimizin de işi var, konuşmadık. Saliselik fotoğraflar üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır, linç kültürü çok kötü."

İŞTE OLAY YARATAN FOTOĞRAF

'UMARIM YİNE BENİ ELEŞTİRMEZSİNİZ'

Bennu Yıldırımlar, Cannes’da giydiği elbiseyi diline dolayanlara da şöyle atıfta bulundu:

“Bakın üzerimde günlük kıyafet var, umarım yine beni eleştirmezsiniz.

Ayrıca Bennu Yıldırımlar geçen gün, çok konuşulan fotoğrafa Twitter'da paylaşılan bir video ve mesajı retweet ederek de yanıt verdi:

"Bu sitede linç kültürü çok sevildiği için muhtemelen bu video hiç önemsenmeyecek, lakin burada dursun istiyorum. Saliselik birkaç fotoğraf karesi üzerinden varılan kanılar çoğu zaman yanlıştır."



