Büyüleyici bir yaza hazır olun
LR’ın Karşı Konulamaz Kokusu “Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition” Bu Yaz Başınızı Döndürecek!
Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition yazınızı hareketlendirecek taze ve heyecan veren kokusu ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak. Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition, meyvelerden oluşan ilham verici bir buket, ferahlatıcı zencefil ve canlılık veren narenciye kokusu ile duyuları harekete geçiren, yaz mevsiminin enerjisini etrafa yayan muhteşem bir karışım olma özelliği taşıyor.
Karolina Kurkova’nın kişiliği kadar güçlü ve ilham verici özelliği ile sınırlı sayıda üretilen Summer Edition ile bu yaz göz kamaştıracaksınız.
Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition EdP Fiyatı 50 ml: 115,90