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Büyüleyici bir yaza hazır olun

LR’ın Karşı Konulamaz Kokusu “Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition” Bu Yaz Başınızı Döndürecek!

11 Mayıs 2018, Cuma 13:34
Büyüleyici bir yaza hazır olun
Yaz aylarında hafif ve çiçeksi kokuları tercih edenlere müjde! LR Health &amp; Beauty, bu yazın gözdesi olacak büyüleyici Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition parfümünü sunuyor. Kalıcılığı ve farahlığı ile sizi yaz boyunca mutlu edecek olan Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition, kokusu kadar şık şişe tasarımı ile de dikkat çekiyor.

Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition yazınızı hareketlendirecek taze ve heyecan veren kokusu ile tüm dikkatleri üzerinize çekmenizi sağlayacak. Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition, meyvelerden oluşan ilham verici bir buket, ferahlatıcı zencefil ve canlılık veren narenciye kokusu ile duyuları harekete geçiren, yaz mevsiminin enerjisini etrafa yayan muhteşem bir karışım olma özelliği taşıyor.

Karolina Kurkova’nın kişiliği kadar güçlü ve ilham verici özelliği ile sınırlı sayıda üretilen Summer Edition ile bu yaz göz kamaştıracaksınız.

Karolina by Karolina Kurkova Summer Edition EdP Fiyatı 50 ml: 115,90



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