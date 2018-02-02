Buzadam Ötzi’nin yakınlarında 5800 yıllık kar ayakkabısı bulundu

'ÇİFTÇİNİN AYAKKABISI SANDIM'

MÜZEDE SERGİLENECEK

BUZADAM ÖTZİ

Mine Bozkurt

Dolomite Dağları’nda, İtalya – Avusturya sınırı yakınlarında Geç Neolitik çağa tarihlenen, huş ağacı ve sicimden yapılmış 5800 yıllık kar ayakkabısı bulundu.gibi buzların altında günümüze kadar korunarak gelmiş ayakkabıya yapılan karbon14 testleri, ayakkabının MÖ. 3800 ila MÖ. 3700 yılları arasında tarihlendiğini ortaya çıkardı.Araştırmacılar, 3134 metrelik rakımda tesadüf eseri bulunan ayakkabının, buzların içinde uygun koşullarda günümüze kadar sağlam olarak ulaşabildiğini söylüyor.Ayakkabı, 25 yıl önce Alman tırmanışçılar tarafından bulunan 5300 yıllık Buzadam Ötzi‘nin çok yakınında bulundu.Oval şeklinde bir çerçeveden ve karşılıklı bağlanmış ipliklerden oluşan ayakkabı, İtalya Askeri Coğrafi Enstitüsü’nde haritacı olarak çalışan ve İtalya-Avusturya sınırını haritalayan Simone Bartolini tarafından tesadüfen bulundu.Dünyanın bilinen en eski kar ayakkabısını 2003 yılında bulan Bartolini, daha sonra 12 yıl boyunca bu ayakkabıyı ofisinde sakladı.Bartolini: “İlk başta bunun belki 100 yıllık olduğunu ve sürü güden bir çiftçinin kar ayakkabısı olabileceğini düşündüm. Ofisimde bir hatıra olarak sakladım.”Geçtiğimiz yıl ayakkabının daha eski ve daha önemli olabileceğini düşünen Bartolini, ayakkabıyı incelemesi için arkeologlara verdi.Kültürel Miras Bölümü’nden Dr. Catrin Marzoli, “Ayakkabı, Neolitik dönem insanlarının Alp bölgelerinde yaşadığını ve buna göre giyindiklerini gösteriyor. İnsanların neden böylesine soğuk bir bölgede yaşadığı kesin değil fakat hayvan avlamak için ya da düşman kabileden kaçmak için olabilir.”5800 yıllık ayakkabı Bolzano’daki Güney Tyrol Arkeoloji Müzesi’nde sergilenecek.Günümüzden 25 yıl önce Avusturya-İtalya sınırında Alp Dağları’nda yürüyüşe çıkan iki Alman turist, son zirveye de çıktıktan sonra daha kestirme bir yerden dönmek isterler. Buz halindeki bir dere yatağının erimekte olan kısmında siyah bir leke gözlerine takılır ve daha dikkatli baktıklarında ise bunun bir ceset olduğunu farkedip polise haber verirler.Olay yerine gelen polisler, daha önce o bölgede bazen rastlanan ölmüş dağcılardan ya da 1. Dünya Savaşı’nda hayatını kaybetmiş askerlerden biri olduğunu düşünüp cesedi çıkartma işlemlerine başlarlar.Avusturya polisinin cesedin önemini anlayamaması ve çıkartırken aceleci davranmış olması Ötzi’nin kalça kemiğinde bozulmalara yol açar. Ceset biraz araştırıldıktan sonra önemi hemen anlaşılır.Bunun üzerine cesetin bulunduğu yer tam olarak ölçülür ve İtalya sınırının birkaç metre içerisinde olduğu anlaşılıp İtalya’ya teslim edilir.Yapılan araştırmalar sonucunda 5300 yaşında olduğu anlaşılan Ötzi, arkeoloji dünyasına damga vurur.