'Buzun Efe'si dünya rekoru kırdı (Efe Çetiz kimdir?)

30 MADALYADAN 26’SI ALTIN

HEDEFİ OLİMPİYAT

Senim Tanay

olarak tanınan İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcusu, 12 yaş ve altı grubukategorisinde 2014 yılında Çek sporcu Matyas Belohradsky tarafından kırılan rekoru tarihe gömdü. Efe, yarışmanın teknik kısmında toplam 23.03 puan elde ederek Belohradsky’nin 22.93’lük derecesini geçmeyi başardı. İzmirli sporcununu puanı, Uluslararası Buz Pateni Birliği’nce tescil edildi.6 yıllık kariyeri boyunca katıldığı her yarışmada derece alarak başarı basamaklarını birer birer tırmanan İzmir Büyükşehir Belediyesporlu Efe Çetiz’in topladığı 29 madalyadan 26’sı altın. Bu nedenle antenörleri Efe’yelakabını taktı. Gittiği her uluslararası turnuvadan madalyayla dönen Efe, European Criterium Turnuvası kapsamında İtalya’da düzenlenen Coppa Europa Yarışması’nda da Minik Erkekler kategorisinde 26.60 puanla birinci olmuştu. 26 yıldır düzenlenen bu yarışma sonrasında Efe, ’Golden Book’a (Altın Kitap) giren ilk ve tek Türk patenci oldu.Yaklaşık 6 yıldan bu yana buz sporlarıyla ilgilendiğini belirten Efe Çetiz, ’Altın Çocuk’ hikâyesinin nasıl başladığını şöyle anlattı: "İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Aşık Veysel Rekreasyon Alanı Buz Sporları Salonu’nu açtığını babamdan öğrendim ve ben de buz pateni kurslarına yazılmak istedim. Kursa gittikten belirli bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün sporcu seçmeleri vardı ve iyi olanlar arasına girmeyi başardım. Kendimi geliştirmek, daha da iyi şeyler yapabilmek için çok çalıştım ve şimdi dünya rekortmeni oldum. Hedefim olimpiyatlara katılmak. İdolüm ise ABD’nin yıldızı Nahtan Chen."