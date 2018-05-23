ByLock kullanıcısı 28 kişi hakkında gözaltı kararı
FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı ve FETÖ/PDY ile irtibatlı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturması kapsamında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıkça, FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu tespit edilen 28 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi.
AA