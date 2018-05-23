ByLock kullanıcısı 28 kişi hakkında gözaltı kararı FETÖ soruşturmasında ByLock kullanıcısı oldukları belirlenen Aile ve Sosyal Politikalar ile Ekonomi Bakanlıklarının 11 eski çalışanı ve FETÖ/PDY ile irtibatlı 28 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.