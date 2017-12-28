15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

SON DAKİKA

ByLock'tan tutuklanan 11 polis tahliye edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen 'ByLock' listesine göre Ankara'da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis memuru tahliye edildi

28 Aralık 2017, Perşembe 18:45
ByLock'tan tutuklanan 11 polis tahliye edildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, dün yaptığı açıklamada, FETÖ’nün asıl ByLock kullanıcılarının tespitini engellemek için 11 bin 480 kişinin GSM numarasının ByLock IP’lerine yönlendirildiklerini, bu kapsamda yaklaşık bin kişinin tutuklu bulunduğunu söylemişti. Kocaman, bu bin kişinin örgüt ile bağlantısının olmaması durumunda tahliyelerinin talep edileceğini açıklamıştı.

11 POLİS TAHLİYE EDİLDİ


Bu kapsamda 11 bin 480 kişilik listede ismi yer alan ve tutuklu bulunan Ankara’daki şüpheliler savcılıklar tarafından incelendi.

Güncellenen ByLock listesinden adı çıkartılan ve hakkında FETÖ’ye yönelik başkaca bir delil bulunmayan 11 eski polisin tahliyesi talep edildi.

Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine Mustafa A., Fatih A., İbrahim A., Murat T., Erhan A., Ayhan Ç., Birol T., Rasim G., Kenan K., Selçuk T., Coşkun B.’nin tahliyesine karar verdi.

(Abdullah Sarica / İHA)
Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı

Suriyeli hamile kadını taciz eden şüpheli yakalandı
Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze töreni  

Kıbrıs şehitlerine 43 yıl sonra cenaze töreni  
Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü

Mevlüt Çavuşoğlu mevkidaşıyla görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: Terör belası ülkemizden silinecek

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar: Terör belası ülkemizden silinecek
İstanbul'da fareli pastane kapatıldı!

İstanbul'da fareli pastane kapatıldı!
Meteoroloji'den 2 bölge ve 6 ile sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den 2 bölge ve 6 ile sağanak yağış uyarısı
Gazeteci-yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti

Gazeteci-yazar Buket Aşçı hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed teröristtir' sözlerine yanıt Rusya'dan geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Esed teröristtir' sözlerine yanıt Rusya'dan geldi
İran'dan vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı

İran'dan vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı
ABD ile vize krizinde sıcak saatler... ABD ile vize krizi çözüldü

ABD ile vize krizinde sıcak saatler... ABD ile vize krizi çözüldü
Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon

Eylem hazırlığındaki PKK'lı teröriste operasyon