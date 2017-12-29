15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye

"ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan aralarında polis, asker, öğretmen, gazeteci, avukatın da bulunduğu 201 kişinin, adlarının "ByLock" listesinden çıkarılması dikkate alınarak, tahliyelerine karar verildi.

ByLock'tan tutuklanan 201 kişiye tahliye
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla tutuklanan aralarında polis, asker, öğretmen, gazeteci, avukatın da bulunduğu 201 kişinin adlarının "ByLock" listesinden çıkarılması ve mevcut delil durumları dikkate alınarak tahliyesine hükmedildi.

FETÖ/PDY mensuplarının geliştirdiği uygulamalarla iradeleri dışında ByLock'a yönlendirilen 11 bin 480 kişi bulunduğunun belirlenmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ile İstanbul'daki terör davalarını görmekle yükümlü mahkemeler, listedekilerin durumlarını incelemeye aldı.

Başsavcılığın örgüte yönelik soruşturmaları kapsamında tutuklanan, haklarında başkaca yeterli delil bulunmayan ve kullandıkları numaralar son listede yer alan 26 kişi belirlendi. Söz konusu 26 şüphelinin tahliyesine karar verildi.

İstanbul Adalet Sarayı'nda bulunan 17 farklı ağır ceza mahkemesi de haklarında ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 175 sanığın durumunu ele alarak, tahliyelerine karar verdi.

Tahliye olanlar arasında, Cumhuriyet gazetesi davasının sanığı Yusuf Emre İper ile aralarında polis, asker, avukat, öğretmen ve kamuda çalışanların yer aldığı öğrenildi.

İstanbul ağır ceza mahkemelerinin liste üzerindeki incelemeleri devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesi'ne ziyaret
Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu

Tartıştığı 2 kişiyi bacaklarından vurdu
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den yeni yıl mesajı
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'dan yeni yıl mesajı
Ağrı'da korkunç kaza! 2 aylık bebek de otomobil içerisindeydi

Ağrı'da korkunç kaza! 2 aylık bebek de otomobil içerisindeydi
Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti

Orgeneral Çetin'den şehit ailesine taziye ziyareti
İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa çıkışı: Bunu diyen geri zekalıdır

İlber Ortaylı'dan Fahrettin Paşa çıkışı: Bunu diyen geri zekalıdır
Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan börekçide oturdu
Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi! İstanbul- Edirne arası 1 saat 15 dakikaya iniyor

Başbakan Yıldırım'dan hızlı tren müjdesi! İstanbul- Edirne arası 1 saat 15 dakikaya iniyor
CHP'den asgari ücret açıklaması

CHP'den asgari ücret açıklaması
Son dakika... Kuzey Irak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralandı

Son dakika... Kuzey Irak'ta terör saldırısı: 3 asker yaralandı