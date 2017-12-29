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ByLock tuzağından tahliye edilenler için yeni KHK geliyor

ByLock tuzağından (Mor Beyin) tahliye olanların işe dönüşünü içerecek yeni bir KHK çıkacağı öğrenildi

29 Aralık 2017, Cuma 17:25
ByLock tuzağından tahliye edilenler için yeni KHK geliyor
Habertürk TV’nin haberine göre yeni KHK’nın birkaç gün içinde Resmi Gazete’de yayınlanacağı belirtildi. KHK ile tek delil ByLock gösterilerek ihraç edilenler göreve iade edilecek.

15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) sürecinde aralarında 'telefonlarında ByLock programı yüklü olmak' kriterlerinin de bulunduğu bazı deliller nedeniyle binlerce kişi kamu görevinden ve mesleklerinden ihraç edilmiş, bazı kişiler de açılan soruşturmalardan dolayı tutuklanmışlardı.


'MOR BEYİN' UYGULAMASI İNDİRİRKEN O DA YÜKLENMİŞ


Ancak geçtiğimiz günlerde Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, gazete ve televizyonlara da yansıyan açıklamasında, 'FETÖ'nün gerçek ByLock kullanıcılarının tespit edilememesi için 'Mor Beyin' adlı bir program ile tuzak kurduğunu, bazı bilgisayar uygulamaları vasıtasıyla, 'FETÖ' ile ilgisi olmayan binlerce kişinin telefonlarına uzaktan 'ByLock' yüklenmiş gibi gösterildiğini belirtmişti.


'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?'Mor Beyin' nedir? Nasıl Bylock tuzağına düştüler?

Ankara Başsavcılığı bu hafta içerisinde yaptığı açıklamada, kendi iradesi dışında 11 bin 480 GSM kullanıcısın ByLock'a yönlendirildiğinin tespit edildiğini, bu kişilerin hukuki durumlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini duyurmuştu.

Bugünkü haberlerde, 'FETÖ'nün 'Mor Beyin' tuzağına maruz kaldığı belirtilen, Cumhuriyet Gazetesi'nin muhasebecisi Emre İper'in de cezaevinden tahliye edildiği vurgulandı.
 
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