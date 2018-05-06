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Caddeyi basan arılar yaya trafiğini altüst etti

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin en işlek caddesi konumunda bulunan Gazi Caddesini arılar bastı. Caddeyi kullanan yaya trafiği bir süre aksadı

Caddeyi basan arılar yaya trafiğini altüst etti
Ceylanpınar ilçesinin en uzun ve en işlek caddesinde sayıları binleri bulan bal arıları caddeye bakan bir binanın cephesinde birikince çevredeki esnaf ve vatandaşları tedirgin etti. Araç ve yaya trafiğini alt üst eden arılar, vatandaşlara zor anlar yaşattı. İsmi öğrenilemeyen bir kişi ise oğul yapan arıları yanında bulunan şeker torbasına doldurmak istedi. Arılar tarafından birkaç yerinden sokulduğu öğrenilen şahıs, soluğu hastanede aldı. 

Arıların akşam saatlerinde caddeden uzaklaştırılması ile esnaf ve yayalar rahat bir nefes aldı. 


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