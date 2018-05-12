Çadırlarını sel suları basan Suriyeliler kepçelerle kurtarıldı

İŞ MAKİNELERİ İLE KURTARILDILAR

'VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI VAR, YARDIM BEKLİYORLAR'

Kilis’in karşısında bulunan Azez kenti kırsalında savaştan kaçarak kendi imkanları ile çadırlarda yaşayanmültecilerin kaldıkları çadırlar yoğun yağı nedeniyle su bastı.Suriye İHH Acil Yardım Kurtarma ekipleri tarafından kepçe ve grayder yardımı ile suların içerisinde kalan Suriyeliler kurtarıldı.Suriye İHH Acil Yardım Kurtarma Sorumlusu İshak Aka, Son bir haftadır şiddetli yağışların Azez’de etkili olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle su taşkınları meydana geliyor. Çadırlarını su basan vatandaşları kurtardık. Bizler anında bölgeye acil yardim araçlarımızı gönderip sivil halkı tahliyeye başladık. Ayrıca yerel mecliste çalışmalar yürütmektedir. Çadırdan tahliye edilenlerin vatandaşların ihtiyaçları var. Bu nedenle yardım bekliyorlar" dedi.