Çadırlarını sel suları basan Suriyeliler kepçelerle kurtarıldı

Suriye’nin Halep kentine bağlı Azez ilçe kırsalında çadırlarını sel suyu basan Suriyeli mülteciler kepçelerle kurtarıldı
 

Çadırlarını sel suları basan Suriyeliler kepçelerle kurtarıldı
 Kilis’in karşısında bulunan Azez kenti kırsalında savaştan kaçarak kendi imkanları ile çadırlarda yaşayan Suriyeli mültecilerin kaldıkları çadırlar yoğun yağı nedeniyle su bastı.

İŞ MAKİNELERİ İLE KURTARILDILAR


Suriye İHH Acil Yardım Kurtarma ekipleri tarafından kepçe ve grayder yardımı ile suların içerisinde kalan Suriyeliler kurtarıldı.
 

'VATANDAŞLARIN İHTİYAÇLARI VAR, YARDIM BEKLİYORLAR'


Suriye İHH Acil Yardım Kurtarma Sorumlusu İshak Aka, Son bir haftadır şiddetli yağışların Azez’de etkili olduğunu ifade ederek, "Bu nedenle su taşkınları meydana geliyor. Çadırlarını su basan vatandaşları kurtardık. Bizler anında bölgeye acil yardim araçlarımızı gönderip sivil halkı tahliyeye başladık. Ayrıca yerel mecliste çalışmalar yürütmektedir.  Çadırdan tahliye edilenlerin vatandaşların ihtiyaçları var. Bu nedenle yardım bekliyorlar" dedi.
 


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