Cağaloğlu Anadolu Lisesi'nin sucuk partisinde müdürü çıldırtan görüntüler

'SOYTARILAR! BUNUN CEZASINI ÇEKECEKSİNİZ'

'OKULDA HUZUR KALMADI'



'KIZIM VEJETARYEN OLDUĞU İÇİN GİTMEYECEK'

Yusuf Cevahir

Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki 'sucuk partisi' gerilimi, suç duyurusu noktasına kadar geldi... Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan yaklaşık 20 öğrenci velisi, hazırladıkları suç duyurusu dilekçelerini savcılığa verdi.Öğrenci velisi Ülkü Sarıcan, "Okulumuzda bugün bizi endişelendiren bir olay yaşandı. 11. sınıfa giren Müdür Necati Yener, daha önce de yaşadığımız gibi çocuklarımızı hem tehdit ediyor hem de hakaret ediyor. Sebebi de, Okul Müdürü Cuma günü sucuk partisi yapmak istiyor. Bazı çocukların diğer öğrencileri sucuk partisine katılmaması yönünde ikna ederek örgütlediğini iddia ediyor. Çocuklara ’haysiyetsizler, soytarılar’ gibi laflarla hakaret ediyor ve ’Bunun cezasını çekeceksiniz’ diyerek tehditte bulunuyor" diye konuştu.Öğrencilerin disiplin soruşturmalarıyla tehdit edildiğini iddia eden öğrenci velisi Sarıcan, "Okulda bir huzur kalmadı. Mevzu okulda eğitim değil neredeyse. Sürekli bir huzursuzluk ortamı var. Bununla ilgili bakanlığın okulda yürüttüğü bir soruşturma var. Biz de bugün buraya okul müdürü hakkında savcılığa dilekçe vermek üzere geldik" diye konuştu.Öğrenci velisi Recep Tunaoğlu da, okul müdürü Necati Yener’in (dün) sınıfa giderek öğrencilerin cep telefonlarını topladığını ardından da, "Bundan önce öğretmenlerinize bir sürü saygısızlık yaptınız. Bundan sonra hiçbir şekilde bu saygısızlıklarınızı müsamaha etmeyeceğim" dediğini ileri sürdü.Okulda cuma günü için 10 gün öncesinden bir sucuk partisi tertip edildiğini belirten öğrenci velisi Tunaoğlu, "Benim kızım vejetaryen olduğu için gitmeyecek. Öğrencilere, ’Siz diğer sınıfları organize ediyorsunuz. Bu sınıfları organize ettiğiniz için hepiniz suçlusunuz’ diyor. Disipline vereceğini bildirerek, ’haysiyetsizler, şerefsizler, soytarılar’ demiş. Bunların hepsini aynen söylemiş" iddiasında bulundu.Kızının 11. sınıfta okuduğunu ve üniversiteye hazırlandığını anlatan öğrenci velisi, CİMER’e de BİMER’e de başvurduklarını ancak henüz bir cevap alamadıklarını söyledi.Öğrenci velilerİ daha sonra savcılığa giderek Okul Müdürü Necati Yener hakkında ’tehdit ve hakaret’ suçlamasıyla şikayette bulundu.