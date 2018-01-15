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Cağaloğlu Hamamı'nda sıra dışı parti!

Türkiye’nin en köklü ve tarihi yapılarından Cağaloğlu Hamamı, farklı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı

15 Ocak 2018, Pazartesi 20:35
Cağaloğlu Hamamı'nda sıra dışı parti!
277 yıllık dokusuyla ülkemizde turistlerin en seçkin uğrak noktası olan Cağaloğlu Hamamı’nda dün Ararat Masis ve Arche Music etiketlerinden yayınladığı müziklerle, doğu/batı kültürlerinin füzyonunda alışılagelmiş kalıpları yıkan Nico Sun; Nublu ve Little Rascal'daki resident geceleri ve çok sayıda Brooklyn kulübünde gerçekleştirdiği performanslarla 10 yıla yakın süredir New York yeraltı sahnesinde kendine hatrı sayılır bir yer edinmiş olan Memos; ilk canlı performansını gerçekleştirdi.


MÜZİKSEVERLER GEÇ SAATLERE KADAR EĞLENDİ


Partide ayrıca Murathan Özbek & Can Balta, Cüneyt Öztürk, Serhat Demiral & Orkun Bozdemir, Bahadır G, Undomondo & Can Ayverdi ve Jamie S. De sahne aldı.

Hamamda, hem erkekler hem de kadınlar tarafında olmak üzere iki adet DJ kabini kuruldu. Tarihi kubbelerin altında muazzam bir akustik ile canlı performansları dinleyen müzikseverler geç saatlere kadar eğlendi.


SAHNE KURULACAK


Kapsamlı bir restorasyon sürecine girecek olan Cağaloğlu Hamamı’nda yenilikler hız kesmiyor. Yakın bir zamanda yenilenecek olan hamama sabit bir sahnenin kurulacağı öğrenildi.

Bu yenilikle hamam özelliğinin bozulmayacağı, yalnızca belirli günlerde canlı performanslar yapılarak, bu değişimin eğlence kültürüne yeni bir soluk kazandırmasının hedeflendiği belirtiliyor.


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