Çağan Irmak'ın 23 Mart'ta vizyona giren, başrolünü Şerif Sezer, Engin Akyürek ve Hilal Altınbilek'in paylaştığı 'Çocuklar Sana Emanet', beş haftada 67 bin 150 kişi tarafından izlenerek, gişede beklenenin altında kalmıştı.

Engin Akyürek'in canlandırdığı Kerem isimli karakterin başından geçen travmatik kaza sonrasında, geldiği kasabada karşı karşıya kaldığı sıra dışı olayları gerilim dolu bir dille anlatan proje, Çağan Irmak'ın 2006 yılında çektiği 'Kabuslar Evi'nin devamı şeklinde olumsuz eleştiriler de almıştı.

Milliyet'in haberine Çağan Irmak, filmde Engin Akyürek’e musallat olan mistik ve doğa üstü güçlere sahip yaratık ve canavarları senaryonun içine yerleştirdiği için pişmanlık yaşadı.

Yönetmenin eleştiri alan ve gereksiz bulunan sahnelerden sonra yakın çevresine, ''Bu yaratıkları filme koymayabilirdik'' diyerek dert yandığı ve bundan sonra korku türü yerine, duygusal yoğunluğu olan filmler yapmayı istediği bildirildi.

ÇOCUKLAR SANA EMANET FRAGMANI - İZLE



