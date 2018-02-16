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Çağatay Akman Yüreğim Davacı ile gündemde (Çağatay Akman yeni şarkı)

Genç şarkıcı Çağatay Akman Yüreğim Davacı şarkısına klip yayınladı. Klip YoTube'da  ilk saatlerde binlerce kullanıcı tarafından izlendi...

Çağatay Akman Yüreğim Davacı ile gündemde (Çağatay Akman yeni şarkı)
Piyasaya çıkardığı ilk parçası ile adından söz ettiren genç şarkıcı Çağatay Akman "Gece Gölgenin Rahatına Bak" adlı yeni şarkısıyla da milyonların kalbini çalmıştı.

Çağatay Akman son şarkısı Yüreğim Davacı klibini yayınlandı. Klip daha ilk saatlerde binlerce kullanıcı tarafından izlendi.



ÇAĞATAY AKMAN KİMDİR?


Fox TV'de yayınlanan Bizim Hikaye dizisinin 12. bölümüne konuk olan Çağatay Akman, merak edilen isimlerden oldu. Peki Çağatay Akman kimdir? Çağatay Akman kaç yaşında?

Henüz 18 yaşında olan Çağatay Akman, ailesiyle birlikte Zeytinburnu’nda oturuyor. Bir ablası var. Annesi ev hanımı, babası ise deri işiyle ilgileniyor. Ticaret Meslek Lisesini terk etti, ancak eğitimine kaldığı yerden devam edecek. Şu ana kadar hiçbir müzik eğitimi almadı. Konservatuar okumak istiyor. Sadece gitar kursuna gitti.


'GECE GÖLGENİN RAHATINA BAK' ŞARKISI İKİ AYDA 120 MİLYON İZLENDİ!
 

'Gece Gölgenin Rahatına Bak' şarkısı herkesin dilinde olan Çağatay Akman'ın videosu 2 ayda 120 milyon izlendi.

Bütün müzik tarzlarını harmanladığını söyleyen genç şarkıcı, verdiği bir röportajda müzik yeteneğini nasıl keşfettiğini şu sözlerle dile getiriyor:

''5 sene önce hoşlandığım bir kız ile aynı ortamda bulunmak için gitara yazıldım. O sıralar aklımda hiç şarkı söylemek yoktu. Ailemi zorla ikna edip yazıldım. Heyecanla kursa gittim bir baktım, kız mezun olmuş. Meğer kızın sosyal medyadan 9 ayki gönderilerine bakıyormuşum, haberim yokmuş…''

Bizim Hikaye dizisine katılan şarkıcı Çağatay Akman kimdir?Bizim Hikaye dizisine katılan şarkıcı Çağatay Akman kimdir?
Çağatay Akman, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' ile 14 milyonu geçtiÇağatay Akman, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' ile 14 milyonu geçti
Çağatay Akman, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' ile 14 milyonu geçtiÇağatay Akman, 'Gece Gölgenin Rahatına Bak' ile 14 milyonu geçti


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