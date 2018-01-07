Çağatay Ulusoy'a partner aranıyor

Çağatay Ulusoy'un gözdesi Melisa Aslı Pamuk Adnan Oktar'ın programına katılmış

Çiğdem Saltık

'le yeni bir proje için anlaşanyeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.27 yaşındaki oyuncu, çekimleri mayıs ayında başlayacak filmdeki rolü için şimdiden çalışmalara başladı.Film ekibi ise şimdilerde’a eşlik edecek kadın oyuncu için çalışmalara başladı.Rol için adı geçen isimler ise; Melisa Aslı Pamuk, Gökçe Bahadır, Cansu Dere, Burcu Biricik ve Farah Zeynep Abdullah. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü’nün oturması bekleniyor.