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Çağatay Ulusoy'a partner aranıyor

Yeni bir film için kamera karşısına geçmeye hazırlanan Çağatay Ulusoy'un partneri için birçok isim gündeme geliyor.

Çağatay Ulusoy'a partner aranıyor
Netflix'le yeni bir proje için anlaşan Çağatay Ulusoy yeni bir sinema filmi için kamera karşısına geçmeye hazırlanıyor.

27 yaşındaki oyuncu, çekimleri mayıs ayında başlayacak filmdeki rolü için şimdiden çalışmalara başladı.

Film ekibi ise şimdilerde Çağatay Ulusoy’a eşlik edecek kadın oyuncu için çalışmalara başladı.

Rol için adı geçen isimler ise; Melisa Aslı Pamuk, Gökçe Bahadır, Cansu Dere, Burcu Biricik ve Farah Zeynep Abdullah. Filmin yönetmen koltuğunda ise Kıvanç Baruönü’nün oturması bekleniyor.

Çağatay Ulusoy'un gözdesi Melisa Aslı Pamuk Adnan Oktar'ın programına katılmışÇağatay Ulusoy'un gözdesi Melisa Aslı Pamuk Adnan Oktar'ın programına katılmış

 


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