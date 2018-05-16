Oyuncular Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, Yusuf Hasan Akgün, Hüseyin Orçun Benli, DJ Nuri Kösem ve menajer Ayşe Selin Borankay gibi 34 isim bugün 18. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandı.

Ünlüler, “Uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2'şer ay hapis cezasına ve 80'er lira adli para cezasına çarptırıldı.

HEM HAPİS HEM DE ADLİ PARA CEZASI

Mahkeme diğer ünlülerden farklı olarak Cenk Eren'e önce 5 yıl hapis cezası verdi. Ancak ticareti yapılan uyuşturucunun kokain olması nedeniyle ceza yarı oranında artırılarak 7 yıl 6 ay hapse çıkarıldı. Bu ceza ise sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle 6 yıl 3 ay hapse indirildi. Eren'e 100 lira da adli para cezası verildi.

Avukat Uğur Poyraz, ünlü isimlerin cezaları kesinleşirse yatacakları süreyi Sozcu.com.tr'den Sercan Meriç'e anlattı.

CEZA KESİNLEŞİRSE NE KADAR YATACAKLAR?

Ünlü isimlerin ilk etapta kararı istinaf mahkemesine taşıyacak. İstinaf mahkemesinden ünlü isimlerin aleyhine bir karar çıktığında süreç Yargıtay’a taşınacak. Avukat Uğur Poyraz, Yargıtay’ın cezaları kesinleştirdiği takdirde, bu isimlerin cezalarının 3’te 2’sini, yani 4 yıl 2 ay ceza alanların 22 ay 20 gün hapis cezası alacağını söyledi.

Poyraz, bu cezanın 10’da birinin kapalı cezaevinde, geri kalanının da açık cezaevinde çekilebileceğini söyledi.



