Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca ve Cenk Eren’in de aralarında olduğu 34 sanığın yargılandığı uyuşturucu davasında ceza yağmış, mahkeme oyuncular Çağatay Ulusoy ve Gizem Karaca’ya, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis, şarkıcı Cenk Eren’e ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezası vermişti. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hapis cezalarına çarptırılan oyuncular karara itiraz edecek.

AVUKATTAN AÇIKLAMA

Habertürk Gazetesi'nden Veli Sarıboğa'nın haberine göre; “uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan çeşitli hapis cezalarına çarptırılan oyuncular Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ile müzisyen Cenk Eren ve menajer Selin Boronkay, karara itiraz edecek.

4 yıl 2 ay hapis cezası alan Yusuf Akgün’ün avukatı Erol Şahin, şunları dedi:

"BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİNE BAŞVURACAĞIZ"

“Müvekkilimin uyuşturucu ticareti yaptığı veya başkalarına temin ettiği yönünde dosyada delil yok. Mahkeme, sürpriz bir şekilde tüm sanıklara uyuşturucu ticareti suçundan ceza verdi. Dosya kapsamına ve yasaya aykırı bulduğumuz bu kararın bozulması amacıyla İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne başvuracağız.”





Cenk Eren ile Çağatay Ulusoy’un avukatı Şeyda Yıldırım da mahkemenin kararına itiraz edeceklerini söyledi.

Yıldırım, mahkemenin gerekçeli kararını açıklamasından sonra karara yaptıkları itiraz üzerine dava dosyasının İstanbul Bölge İstinaf Mahkemesi’ne gönderileceğini ifade etti. 5 yıla kadar hapis cezaları istinaf mahkemelerince inceleniyor. 5 yılı geçen suçlar ise istinafın vereceği kararın temyiz edilmesi durumunda Yargıtay’a da gönderiliyor.

EĞER YARGITAY KARARI ONARSA...

Cenk Eren, cezasının istinaf mahkemesi ve Yargıtay tarafından aynen onanması durumunda infaz yasası gereğince 3 yıl 2 ay hapis yatacak. Verilen hapis cezasının 5 yılın altında olması nedeniyle, istinaf mahkemesinin kararı aynen onaması durumunda, Gizem Karaca, Çağatay Ulusoy, Yusuf Akgün ve Selin Boronkay ise 1 yıl 9 ay hapis yatacak.