Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)

BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Çiğdem Saltık

ndekarakterine hayat veren, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…'' diyerekile ayrıldıklarını duyurmuştu.Seda Sayan'ın oğlu'le birlikte olduğu iddia edilmişti.dedikodularına ''İlkokuldan beri yanımda olan bir arkadaşım'' diye yanıt vermişti.Bu gelişmelerin ardından, bir gece Karaköy'dendeki rol arkadaşıile görüntülenmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:''Biz sadece rol arkadaşıyız. Bir arada görülmemiz gayet normal. Aramızda arkadaşlık haricinde bir ilişki söz konusu olamaz.''Son günlerde popüler bir isim haline gelen25 yaşında. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2012 yılından beri oyunculuk yapıyor.6 yıllık kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Bestemsu Özdemir,bölümü mezunu.Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.Modellik yapmaya ise lise senelerinde başladı.Modellik zamanlarında Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi menajerile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ'un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığıkarakteri ile hatırlananilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.Bestemsu Özdemir şu anda Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırıyor.