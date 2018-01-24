Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)

Duymayan Kalmasın adlı magazin programının haberine göre, oyuncu Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir Emirgan'da bir mekanda sabaha kadar birlikte eğlendi. Eğlence çıkışı ikili kapının önünde bir süre sohbet edip mekanı ayrı ayrı araçlarla terk etti. Son günlerde popüler bir isim haline gelen Bestemsu Özdemir merak ediliyor. Gelin hep birlikte Bestemsu Özdemir'e yakından bakalım...

24 Ocak 2018, Çarşamba 12:42
Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)
Meryem dizisinde Beliz karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…'' diyerek Dolunay'ın Ferit'i Can Yaman ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

Bestemsu Özdemir'in Can Yaman'la ayrılığı sonrası  Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin'le birlikte olduğu iddia edilmişti.

Bestemsu Özdemir, Oğulcan Engin dedikodularına ''İlkokuldan beri yanımda olan bir arkadaşım'' diye yanıt vermişti.



Bu gelişmelerin ardından Bestemsu Özdemir, bir gece Karaköy'de Meryem dizisindeki rol arkadaşı Kenan Acar ile görüntülenmiş ve şu açıklamayı yapmıştı: 

 ''Biz sadece rol arkadaşıyız. Bir arada görülmemiz gayet normal. Aramızda arkadaşlık haricinde bir ilişki söz konusu olamaz.''



BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Son günlerde popüler bir isim haline gelen Bestemsu Özdemir 25 yaşında. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2012 yılından beri oyunculuk yapıyor.

6 yıllık kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Bestemsu Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümü mezunu.

Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.



Modellik yapmaya ise lise senelerinde başladı.

Modellik zamanlarında Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi menajerCem Tatlıtuğ ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ'un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.

Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteri ile hatırlanan Bestemsu Özdemir, ilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.

Bestemsu Özdemir şu anda Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Çağatay Ulusoy'un gece kaçamağı

Çağatay Ulusoy'un gece kaçamağı
Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?

Ufak Tefek Cinayetler dizisinin 13. bölümünde beklenmedik son: Ufak Tefek Cinayetler son bölümde neler oldu?
Celeste Bright güneşin altında uyuyakalınca korkuttu

Celeste Bright güneşin altında uyuyakalınca korkuttu
Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Anne Gül Sunal konuştu)

Ali Sunal ile Nazlı Kurbanzade evleniyor mu? (Anne Gül Sunal konuştu)
Vatanım Sensin’in çaresiz aşıkları…

Vatanım Sensin’in çaresiz aşıkları…
Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'le kavga etti

Hadise, ablası Hülya Açıkgöz'le kavga etti
Hangi ünlüler estetik harikası? (Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali olay oldu)

Hangi ünlüler estetik harikası? (Ebru Yaşar'ın estetiksiz hali olay oldu)
Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...

Hababam Sınıfı genç oyuncularla yeniden sahnede...
Canan Karatay, Nebahat Çehre caps'leri hakkında konuştu

Canan Karatay, Nebahat Çehre caps'leri hakkında konuştu
Kerem Görsev ve Deniz Kurt Amerika'da evlendi

Kerem Görsev ve Deniz Kurt Amerika'da evlendi
Serenay Aktaş ve İdris Nebi Taşkan birlikte görüntülendi

Serenay Aktaş ve İdris Nebi Taşkan birlikte görüntülendi