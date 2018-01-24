Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)

Meryem dizisi
nde Beliz
karakterine hayat veren Bestemsu Özdemir
, "Üzerine konuşacak bir şey yok. İki tarafta ne yaşandığını biliyor. Benim alnım ak, olmadı, yürümedi. Anlaşamadık…'' diyerek Dolunay'ın Ferit'i Can Yaman
ile ayrıldıklarını duyurmuştu.
Bestemsu Özdemir'in Can Yaman'la ayrılığı sonrası
Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin
'le birlikte olduğu iddia edilmişti.
Bestemsu Özdemir, Oğulcan Engin
dedikodularına ''İlkokuldan beri yanımda olan bir arkadaşım'' diye yanıt vermişti.
Bu gelişmelerin ardından Bestemsu Özdemir
, bir gece Karaköy'de Meryem dizisi
ndeki rol arkadaşı Kenan Acar
ile görüntülenmiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
''Biz sadece rol arkadaşıyız. Bir arada görülmemiz gayet normal. Aramızda arkadaşlık haricinde bir ilişki söz konusu olamaz.''
BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Son günlerde popüler bir isim haline gelen Bestemsu Özdemir
25 yaşında. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2012 yılından beri oyunculuk yapıyor.
6 yıllık kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Bestemsu Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moda Tasarım
bölümü mezunu.
Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.
Modellik yapmaya ise lise senelerinde başladı.
Modellik zamanlarında Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi menajerCem Tatlıtuğ
ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ'un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.
Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Nilüfer
karakteri ile hatırlanan Bestemsu Özdemir,
ilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.
Bestemsu Özdemir şu anda Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırıyor.
Çiğdem Saltık