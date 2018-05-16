Ünlülerin uyuşturucu davasında 5 yıl aranın ardından bugün mahkeme kararını verdi. Ünlü oyuncular Çağatay Ulusoy, 2011 Türkiye ikinci güzeli oyuncu Gizem Karaca, Cemal Hünal, Yusuf Akgün, Ergun Taş, şarkıcı Cenk Eren ile DJ Nuri Kösem, Ayşe Selin Boronkay’ın da aralarında bulunduğu 34 kişinin yargılandığı davada mahkeme 5 yıl sonra kararını açıkladı.





KAÇ YIL HAPİS CEZASI ALDILAR?





Mahkeme Çağatay Ulusoy, Gizem Karaca, DJ Nuri Kösem ile Selin Boronkay “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Mahkeme Cenk Eren’e de, “uyuşturucu madde ticareti yapmak” suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Ele geçirilen maddenin kokain olduğunu belirten mahkeme cezada artırım uygulayarak, 7 yıl 6 aya çıkardı. Cezada “iyi hal” indirimi de uygulayan mahkeme Cenk Eren’e 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.





ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?





23 Eylül 1990 yılında dünyaya gelen Çağatay Ulusoy doğma büyüme İstanbulludur. 2010 yılınde Best Model of Turkey 1.si olan Çağatay Ulusoy bu yarışma ile ön plana çıkmıştır.





Üniversite eğitimini İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümünde tamamlayan Çağatay Ulusoy'ın annesi Bosna kökenlidir.





İstanbul'un Bakırköy ilçesinde dünyaya gelen Ulusoy bir erkek kardeşi bulunmaktadır.





Bir çok dizi ve film projesinde yer alan Çağatay Ulusoy son olarak Show TV ekranlarında yayınlanan İçerde dizisinde Sarp karakterini canlandırmaktadır. Oyunculuğu ve yakışıklılığı ile ön plana çıkan Çağatay Ulusoy geniş bir hayran kitlesine sahiptir.





GİZEM KARACA KİMDİR?





Gizem Karaca, 9 Temmuz 1992 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Annesi Münevver Karaca, babası Cüneyt Karaca'dır. Aslen anne tarafından Arnavut, baba tarafından Selaniklidir.





Gizem 7 yaşındayken Amerika'ya Florida'ya taşındılar. Eğitimini orada tamamladı. İlkokul ikiye kadar İstanbul'da okuduktan sonra altı sene Florida, iki sene de Kanadaderken toplam 13 okul değiştirdi. Türkiye'de başladığı ilkokula, New York'da devam etti, Florida'da bitirdi.





2007'de, 14 yaşındayken İstanbul'a döndü, Sonra lise öğrenimini İstanbul'da tamamladı.2010 yılında İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü kazandı.2011 yılında bağlı olduğu Uğurkan Erez ajansı onun güzellik yarışmasına girmesini istemesiyle hazırlık sınıfından sonra okulu dondurmak zorunda kaldı.Muhteşem Yüzyıl adlı dizinin ilk 4 bölümünde figüran olarak yer aldı.





2011 yılında Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldı ve 2. Oldu.2012 yılında yayınlanan "Eve Düşen Yıldırım" adlı diziyle başrol oynadı. Ardından Emir'in Yolu adlı dizide yine başrol oynamıştır.New York'ta 'New York Film Akademisi'nde oyunculuk eğitimi aldı. Daha sonra Türkiye'ye geldiğinde "Benim Hala Umudum Var" adlı dizide Şükrü Özyıldız ile başrolü paylaşmıştır.





Çok iyi derecede İngilizce bilen Gizem Karaca'nın, hobileri arasında resim yapmak, fotoğraf çekmek, ata binmek, dans etmek, kitap okumak, yürüyüş yapmak, tenis oynamak, yüzmek, öykü yazmak varmış.Gizem Karaca 2014 yılının Haziran ayında başlayan "Güzel Köylü" adlı dizide Mehmet Ali Nuroğlu ve Berk Cankat ile başrolde oynadı.