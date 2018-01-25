Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı Bestemsu Özdemir

2 HAFTA ÖNCE BAŞLADI



GERİDE KALAN AŞKLAR

Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)

Çağatay Ulusoy'un Bestemsu Özdemir ile gece kaçamağı (Bestemsu Özdemir kimdir?)



BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

İdil Janet Demiray

Yaz başından bu yana Amerika-Los Angeles’ta olan2 hafta önce İstanbul’a döndü. Ayağının tozuyla çapkınlık yaptı. Çağatay Ulusoy 4 gün önce aralarında oyuncu’in de bulunduğu bir grupla Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da eğlendi.Sonra arkadaşlarını Zekeriyaköy’deki villasına davet etti. Parti saat 10.00 sularında bitti, herkes evine gitti. Çağatay Ulusoy’un villasında kalan kişi Bestemsu Özdemir’di.Çağatay Ulusoy kulüp çıkışı böyle görüntülendi.Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir önceki akşam yine Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’daydı. Eğlence çıkışı kulübü ayrı araçlarla terk ettiler. Flaşların patladığını gören Çağatay Ulusoy panikle arkasını döndü.Çağatay Ulusoy ‘’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı’dan geçen yaz ayrılmıştı.Bestemsu Özdemir ise oyuncuile olan ilişkisinin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Benim alnım ak, başım dik. Olmadı, yürümedi. Anlaşamadık işte.”Son günlerde popüler bir isim haline gelen25 yaşında. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2012 yılından beri oyunculuk yapıyor.6 yıllık kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Bestemsu Özdemir,bölümü mezunu.Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.Modellik yapmaya ise lise senelerinde başladı.Modellik zamanlarında Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi menajerile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ'un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığıkarakteri ile hatırlananilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.Bestemsu Özdemir şu anda Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırıyor.