Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı Bestemsu Özdemir

Amerika'dan 2 hafta önce dönen Çağatay Ulusoy oyuncu Bestemsu Özdemir’in de bulunduğu bir grupla Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da eğlendi

25 Ocak 2018, Perşembe 05:41
Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı Bestemsu Özdemir

2 HAFTA ÖNCE BAŞLADI


Yaz başından bu yana Amerika-Los Angeles’ta olan Çağatay Ulusoy 2 hafta önce İstanbul’a döndü. Ayağının tozuyla çapkınlık yaptı. Çağatay Ulusoy 4 gün önce aralarında oyuncu Bestemsu Özdemir’in de bulunduğu bir grupla Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da eğlendi.

Sonra arkadaşlarını Zekeriyaköy’deki villasına davet etti. Parti saat 10.00 sularında bitti, herkes evine gitti. Çağatay Ulusoy’un villasında kalan kişi Bestemsu Özdemir’di.


Çağatay Ulusoy kulüp çıkışı böyle görüntülendi.


GERİDE KALAN AŞKLAR


Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir önceki akşam yine Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’daydı. Eğlence çıkışı kulübü ayrı araçlarla terk ettiler. Flaşların patladığını gören Çağatay Ulusoy panikle arkasını döndü.

Çağatay Ulusoy ‘İçerde’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Duygu Sarışan’dan geçen yaz ayrılmıştı.



Bestemsu Özdemir ise oyuncu Can Yaman ile olan ilişkisinin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Benim alnım ak, başım dik. Olmadı, yürümedi. Anlaşamadık işte.”



Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)
Çağatay Ulusoy'un Bestemsu Özdemir ile gece kaçamağı (Bestemsu Özdemir kimdir?)Çağatay Ulusoy'un Bestemsu Özdemir ile gece kaçamağı (Bestemsu Özdemir kimdir?)


BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?


Son günlerde popüler bir isim haline gelen Bestemsu Özdemir 25 yaşında. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2012 yılından beri oyunculuk yapıyor.

6 yıllık kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Bestemsu Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moda Tasarım bölümü mezunu.



Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı. 

Modellik yapmaya ise lise senelerinde başladı.

Modellik zamanlarında Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi menajerCem Tatlıtuğ ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ'un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.

Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Nilüfer karakteri ile hatırlanan Bestemsu Özdemir, ilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.

Bestemsu Özdemir şu anda Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırıyor.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Nalan: Kimsenin piyasaya kırılmak gibi lüksü yok

Nalan: Kimsenin piyasaya kırılmak gibi lüksü yok
Alişan ve Buse Varol İsviçre'ye tatile gitti

Alişan ve Buse Varol İsviçre'ye tatile gitti
Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?

Özcan Deniz hamile sevgilisi Feyza Aktan'ı eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı mı?
Bella Thorne otel odasında esrar içerken yakalanınca kovuldu

Bella Thorne otel odasında esrar içerken yakalanınca kovuldu
Hülya Avşar'ın 34. bölüm konuğu Hande Yener

Hülya Avşar'ın 34. bölüm konuğu Hande Yener
Kylie Jenner Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi mi?

Kylie Jenner Kim Kardashian'ın taşıyıcı annesi mi?
Oyuncu Fatma Toptaş ile etçi Gürkan Şef evleniyor!

Oyuncu Fatma Toptaş ile etçi Gürkan Şef evleniyor!
Blanca Blanco üstsüz kahve içerken yakalandı

Blanca Blanco üstsüz kahve içerken yakalandı
Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)

Bülent Ersoy'a zatürre teşhisi konuldu (5 gündür hastanede)
Ceren Kaplakarslan kimdir? Tamer Karadağlı ve Ceren Kaplakarslan aşk yaşıyor

Ceren Kaplakarslan kimdir? Tamer Karadağlı ve Ceren Kaplakarslan aşk yaşıyor
Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü

Ajda Pekkan'ın 6 gün evli kaldığı ilk eşi Coşkun Sapmaz öldü