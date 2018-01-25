Çağatay Ulusoy'un yeni aşkı Bestemsu Özdemir

2 HAFTA ÖNCE BAŞLADI
Yaz başından bu yana Amerika-Los Angeles’ta olan Çağatay Ulusoy
2 hafta önce İstanbul’a döndü. Ayağının tozuyla çapkınlık yaptı. Çağatay Ulusoy 4 gün önce aralarında oyuncu Bestemsu Özdemir
’in de bulunduğu bir grupla Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’da eğlendi.
Sonra arkadaşlarını Zekeriyaköy’deki villasına davet etti. Parti saat 10.00 sularında bitti, herkes evine gitti. Çağatay Ulusoy’un villasında kalan kişi Bestemsu Özdemir’di.
Çağatay Ulusoy kulüp çıkışı böyle görüntülendi.
GERİDE KALAN AŞKLAR
Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir önceki akşam yine Emirgan’daki ‘Gizli Kalsın’daydı. Eğlence çıkışı kulübü ayrı araçlarla terk ettiler. Flaşların patladığını gören Çağatay Ulusoy panikle arkasını döndü.
Çağatay Ulusoy ‘İçerde
’ dizisinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Duygu Sarışan
’dan geçen yaz ayrılmıştı.
Bestemsu Özdemir ise oyuncu Can Yaman
ile olan ilişkisinin bittiğini şu sözlerle duyurmuştu: “Benim alnım ak, başım dik. Olmadı, yürümedi. Anlaşamadık işte.”
Çağatay Ulusoy ile Bestemsu Özdemir aşk mı yaşıyor? (Bestemsu Özdemir kimdir?)
Çağatay Ulusoy'un Bestemsu Özdemir ile gece kaçamağı (Bestemsu Özdemir kimdir?)
BESTEMSU ÖZDEMİR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Son günlerde popüler bir isim haline gelen Bestemsu Özdemir
25 yaşında. Duru güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken oyuncu 2012 yılından beri oyunculuk yapıyor.
6 yıllık kariyerinde hızlı bir yükseliş sergileyen Bestemsu Özdemir, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Moda Tasarım
bölümü mezunu.
Bir yandan oyunculuk serüveni ile ilgili eğitimler alırken diğer yandan ise resimler yapmaya başladı.
Modellik yapmaya ise lise senelerinde başladı.
Modellik zamanlarında Kıvanç Tatlıtuğ'un ağabeyi menajerCem Tatlıtuğ
ile tanıştı ve modellik mesleğini bırakarak oyunculuğa doğru hareket etti. Hala Cem Tatlıtuğ'un ajansında çalışıyor ve o ajansa bağlı.
Kara Para Aşk dizisinde canlandırdığı Nilüfer
karakteri ile hatırlanan Bestemsu Özdemir,
ilk olarak Sakarya Fırat adındaki dizide yer aldı.
Bestemsu Özdemir şu anda Meryem adlı dizide Beliz karakterini canlandırıyor.
İdil Janet Demiray