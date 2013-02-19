Çağla alışverişte

Bir gününü oğlu Kuzey'e ayıran Çağla Şikel, oyun salonlarında geçirdiği zamanının ardından alışveriş merkezi içinde dolaşmadık mağaza bırakmadı. Küçük oğlu Uzay'ın yaşının oyun parkı için küçük olduğundan getiremediğini belirten Çağla Şikel'in, oğluna bir anneden çok arkadaşça yaklaşması ise takdir topladı.

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