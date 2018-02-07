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Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet!

Fed Kupası'nda Avrupa/Afrika Bölgesi 1.Küme'de yer alan Türkiye'nin D grubundaki ilk maçında Letonya ile karşılaştığı seride Çağla Büyükakçay, dünya 6 numarası Jelena Ostapenko'yu yenerek tarihi bir galibiyete imza attı.

Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet!
Fed Kupası'nda Avrupa/Afrika Bölgesi 1.Küme'de yer alan Türkiye'nin D grubundaki ilk sınavında Letonya ile karşılaştığı seride Çağla Büyükakçay'dan tarihi bir galibiyet geldi.

Hâlihazırda Türkiye'nin 1 numaralı kadın tenisçisi konumunda bulunan Çağla, son Roland Garrosşampiyonu Jelena Ostapenko'yu 6-23-6 ve 6-3'lük setlerle devirerek büyük bir başarıya imza attı.

Milli tenisçi, dünya 6 numarasını saf dışı bıraktığı karşılaşmanın ardından kariyerinde ilk defa bir top 10 oyuncusuna karşı galibiyet elde etmiş oldu.

Çağla'nın bu galibiyeti seride durumu 1-1'e getirirken kazanan ülkeyi bugün oynanacak çiftler maçı belirleyecek.


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