Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet!

Erdinç Şahin

'nda'de yer alan'nin D grubundaki ilk sınavındaile karşılaştığı seride'dan tarihi bir galibiyet geldi.Hâlihazırda Türkiye'nin 1 numaralı kadın tenisçisi konumunda bulunan Çağla, sonşampiyonu'yuve'lük setlerle devirerek büyük bir başarıya imza attı.Milli tenisçi, dünya 6 numarasını saf dışı bıraktığı karşılaşmanın ardından kariyerinde ilk defa bir top 10 oyuncusuna karşı galibiyet elde etmiş oldu.Çağla'nın bu galibiyeti seride durumu 1-1'e getirirken kazanan ülkeyi bugün oynanacak çiftler maçı belirleyecek.