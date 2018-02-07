Çağla Büyükakçay'dan tarihi galibiyet!

Fed Kupası
'nda Avrupa/Afrika Bölgesi 1.Küme
'de yer alan Türkiye
'nin D grubundaki ilk sınavında Letonya
ile karşılaştığı seride Çağla Büyükakçay
'dan tarihi bir galibiyet geldi.
Hâlihazırda Türkiye'nin 1 numaralı kadın tenisçisi konumunda bulunan Çağla, son Roland Garros
şampiyonu Jelena Ostapenko
'yu 6-2
, 3-6
ve 6-3
'lük setlerle devirerek büyük bir başarıya imza attı.
Milli tenisçi, dünya 6 numarasını saf dışı bıraktığı karşılaşmanın ardından kariyerinde ilk defa bir top 10 oyuncusuna karşı galibiyet elde etmiş oldu.
Çağla'nın bu galibiyeti seride durumu 1-1'e getirirken kazanan ülkeyi bugün oynanacak çiftler maçı belirleyecek.
Erdinç Şahin