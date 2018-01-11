Çağla Büyükakçay'ın Avustralya Açık macerası kısa sürdü

Erdinç Şahin

'de kalan son temsilcimiz olanda turnuvaya elemelerin ilk turunda nokta koydu.Türkiye'nin tek kadınlardaki 1 numaralı ismi, eleme ana tablosunun ilk turundaklasmanının'nci basamağında bulunan'la kozlarını paylaştı.Çekişmeli geçen mücadelede rakibine yakın geçen iki set sonunda kaybeden Büyükakçay, korttanve'lük setlerle mağlup ayrıldı.Çağla'nın da elenmesiyle'taki sezonun ilk'indetemsil eden 4 oyuncu da set alamadan turnuvaya veda etmiş oldu.