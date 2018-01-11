Çağla Büyükakçay'ın Avustralya Açık macerası kısa sürdü

Avustralya Açık 2018
'de kalan son temsilcimiz olan Çağla Büyükakçay
da turnuvaya elemelerin ilk turunda nokta koydu.
Türkiye'nin tek kadınlardaki 1 numaralı ismi, eleme ana tablosunun ilk turunda WTA
klasmanının 137
'nci basamağında bulunan Julia Boserup
'la kozlarını paylaştı.
Çekişmeli geçen mücadelede rakibine yakın geçen iki set sonunda kaybeden Büyükakçay, korttan 6-4
ve 6-4
'lük setlerle mağlup ayrıldı.
Çağla'nın da elenmesiyle Melbourne Park
'taki sezonun ilk Grand Slam
'inde Türkiye'yi
temsil eden 4 oyuncu da set alamadan turnuvaya veda etmiş oldu.
Erdinç Şahin