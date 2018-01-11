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Çağla Büyükakçay'ın Avustralya Açık macerası kısa sürdü

Avustralya Açık'ta Türkiye'yi tek kadınlarda temsil eden Çağla Büyükakçay, turnuvaya elemelerin ilk turunda veda etti. Çağla'nın da elenişiyle yılın ilk Grand Slam'inde Türk tenisçi kalmadı.

Çağla Büyükakçay'ın Avustralya Açık macerası kısa sürdü
Avustralya Açık 2018'de kalan son temsilcimiz olan Çağla Büyükakçay da turnuvaya elemelerin ilk turunda nokta koydu.

Türkiye'nin tek kadınlardaki 1 numaralı ismi, eleme ana tablosunun ilk turunda WTA klasmanının 137'nci basamağında bulunan Julia Boserup'la kozlarını paylaştı.

Çekişmeli geçen mücadelede rakibine yakın geçen iki set sonunda kaybeden Büyükakçay, korttan 6-4 ve 6-4'lük setlerle mağlup ayrıldı.

Çağla'nın da elenmesiyle Melbourne Park'taki sezonun ilk Grand Slam'inde Türkiye'yi temsil eden 4 oyuncu da set alamadan turnuvaya veda etmiş oldu.


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