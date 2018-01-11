Çağla Şıkel, Alişan'ı uyardı



EDA, ALİŞAN'I BARIŞMAK İÇİN ÇOK ARAMIŞ

Ece Erken'den çok konuşulacak açıklama: Eda Erol, Alişan'a dönmek için beni defalarca aradı

Alişan: Yeni yıl bizim için çok güzel olacak

Alişan'a takipçilerinden tepki yağdı: Görgüsüz!

Alişan ile Buse Varol ilk adımı attı

Elif Bayram

birlikte “Dostlar Mahallesi” dizisinde rol alan Çağla Şıkel dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Alişan'ın, Buse Varol'la ilişkisiyle ilgili şunları söyledi:"Aileleri tanıştı. Alişan'a 'Hızlı adım atma' diyorum ama insan o duyguyu tadınca engel olamıyor. Karakterleri birbirine yakın. İnşallah güzel bir yuvaları olur."Öte yandan evlenmek üzereykenile ayrılanepeyce konuşulmuştu. Geçen haftalardanın yorumcusu, Eda Erol'un 5 defa yüzük attığını söylemişti. Alişan da sonunda dayanamayınca ilişki tamamen bitmiş. Ece Erken, ayrıca Eda'nın barışmak için Alişan'ı çok aradığını da söylemişti.