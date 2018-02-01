Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması (Yollarını ayırdılar mı?)

Kısa bir süre önce Dostlar Mahallesi
adlı dizide birlikte boy gösteren Çağla Şıkel
ve Alişan
, dizinin reyting listesinde üst sıralarda yer almamasından dolayı hüsrana uğramıştı.
Alişan
'ın bu dizide tanıştığı ve sevgili olduğu Buse Varol
'la çok sık vakit geçirmeye başlamasıyla birlikte gözler Çağla Şıkel'
e dönmüştü.
Çağla Şıkel
geride bıraktığımız gün bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim şeklinde bir açıklama yapınca herkes Çağla ve Alişan dostluğunun bittiğini ve ikilinin bir daha ortak projede yer almayacağını yazdı.
JET HIZIYLA AÇIKLAMA
Haber kısa sürede pek çok mecrada yer alınca Çağla Şıkel'
den bir açıklama geldi.
Uzun zamandır dost olduğu ve pek çok projede birlikte boy gösterdiği Alişan
'la yazılıp çizildiği gibi bir ayrılık olmadığını söyleyen Çağla Şıkel
sadece gelen tekliflerin tek kişilik işler olduğunu Alişan'la birlikte çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.
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