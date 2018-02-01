Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması (Yollarını ayırdılar mı?)

JET HIZIYLA AÇIKLAMA

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN O PAYLAŞIMI:

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Çiğdem Saltık

Kısa bir süre önceadlı dizide birlikte boy gösterenve, dizinin reyting listesinde üst sıralarda yer almamasından dolayı hüsrana uğramıştı.'ın bu dizide tanıştığı ve sevgili olduğu'la çok sık vakit geçirmeye başlamasıyla birlikte gözlere dönmüştü.geride bıraktığımız gün bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim şeklinde bir açıklama yapınca herkes Çağla ve Alişan dostluğunun bittiğini ve ikilinin bir daha ortak projede yer almayacağını yazdı.Haber kısa sürede pek çok mecrada yer alıncaden bir açıklama geldi.Uzun zamandır dost olduğu ve pek çok projede birlikte boy gösterdiği'la yazılıp çizildiği gibi bir ayrılık olmadığını söyleyensadece gelen tekliflerin tek kişilik işler olduğunu Alişan'la birlikte çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.