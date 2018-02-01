Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması (Yollarını ayırdılar mı?)

Manken Çağla Şıkel, partneri şarkıcı Alişan ile yollarının ayrıldığına dair yapılan haberlere açıklık getirdi

01 Şubat 2018, Perşembe 10:06
Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması (Yollarını ayırdılar mı?)
Kısa bir süre önce Dostlar Mahallesi adlı dizide birlikte boy gösteren Çağla Şıkel ve Alişan, dizinin reyting listesinde üst sıralarda yer almamasından dolayı hüsrana uğramıştı.

Alişan'ın bu dizide tanıştığı ve sevgili olduğu Buse Varol'la çok sık vakit geçirmeye başlamasıyla birlikte gözler Çağla Şıkel'e dönmüştü.

Çağla Şıkel geride bıraktığımız gün bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim şeklinde bir açıklama yapınca herkes Çağla ve Alişan dostluğunun bittiğini ve ikilinin bir daha ortak projede yer almayacağını yazdı.

JET HIZIYLA AÇIKLAMA

Haber kısa sürede pek çok mecrada yer alınca Çağla Şıkel'den bir açıklama geldi.

Uzun zamandır dost olduğu ve pek çok projede birlikte boy gösterdiği Alişan'la yazılıp çizildiği gibi bir ayrılık olmadığını söyleyen Çağla Şıkel sadece gelen tekliflerin tek kişilik işler olduğunu Alişan'la birlikte çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN O PAYLAŞIMI:



Çağla Şıkel: 'Paran mı bitti?' diye sordularÇağla Şıkel: 'Paran mı bitti?' diye sordular

Çağla Şıkel, Alişan'ı uyardıÇağla Şıkel, Alişan'ı uyardı

Alişan'ın sevgilisi Buse Varol ile oyuncu Müge Boz'un şaşırtan benzerliğiAlişan'ın sevgilisi Buse Varol ile oyuncu Müge Boz'un şaşırtan benzerliği

Alişan ve Buse Varol İsviçre'ye tatile gittiAlişan ve Buse Varol İsviçre'ye tatile gitti



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Acun Ilıcalı Amerika'da yarışma yapacak

Acun Ilıcalı Amerika'da yarışma yapacak
Tümer Metin ve Gamze Topuz yine barıştı!

Tümer Metin ve Gamze Topuz yine barıştı!
Pelin Öztekin: Zayıflamam üzerinden yapılan haberlerden sıkıldım

Pelin Öztekin: Zayıflamam üzerinden yapılan haberlerden sıkıldım
Pelin Akil'den takipçisine sert yanıt (Pelin Akil kimdir?)

Pelin Akil'den takipçisine sert yanıt (Pelin Akil kimdir?)
Mazhar Alanson: Sertab’ın birinciliği politik

Mazhar Alanson: Sertab’ın birinciliği politik
Gazetecilerin sorusu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı

Gazetecilerin sorusu Tuba Büyüküstün'ü kızdırdı
Murat Evgin ve Elif Evgin anlaşarak ayrıldı

Murat Evgin ve Elif Evgin anlaşarak ayrıldı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)

Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin öpüşme sahnesi ( Hadi Be Oğlum'dan yeni fragman)
Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)

Ufak Tefek Cinayetler'in Merve'si Aslıhan Gürbüz kimdir? (Eski eşine bakın)
Sinan Akçıl: Bunlar beni mi takip ediyor?

Sinan Akçıl: Bunlar beni mi takip ediyor?
Aleyna Tilki: Amerika'da parmakla gösteriyorlar

Aleyna Tilki: Amerika'da parmakla gösteriyorlar