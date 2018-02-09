Çağla Şıkel 'Dünyanın en güzel fotoğrafı' notuyla paylaştı

Çocuklarının üzerine titreyen ve onlarla geçirdiği keyifli vakitleri Instagram'da takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel
'ın son paylaşımı bir hayli ilginç...
TAKİPÇİLERİNİN TAKDİRİNİ KAZANDI
İş dışında kalan tüm vakitlerini Emre Altuğ
ile evliliğinden doğan çocukları Uzay ve Kuze
y'le geçiren Çağla Şıkel
yine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.
Çocuklarını oyun parklarına götüren ve neşeli anlarını takipçileriyle paylaşan Çağla Şıkel
, herkesin takdirini kazandı.
"BENCE DÜNYANIN EN GÜZEL FOTOĞRAFI"
Kendisini bir at olarak tasvir eden karede çocuklarıyla birlikte gördüğümüz Çağla Şıkel
bu fotoğrafı "Bence dünyanın en güzel fotoğrafı" notuyla paylaştı.
İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN O PAYLAŞIMI:
Çiğdem Saltık