Çağla Şıkel 'Dünyanın en güzel fotoğrafı' notuyla paylaştı (İşte o paylaşım)

TAKİPÇİLERİNİN TAKDİRİNİ KAZANDI

"BENCE DÜNYANIN EN GÜZEL FOTOĞRAFI"

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN O PAYLAŞIMI:

Manken-sunucu Çağla Şıkel ile Emre Altuğ 2008'de evlenip 2015'te boşandı. Çiftin Kuzey ve Uzay adlı 2 oğlu var.

Çağla Şıkel, Emre Altuğ ile barışma ihtimaline kapıları kapatmadı!

Geçen sene Zorlu'da konser veren Emre Altuğ'a Çağla Şıkel bale dansıyla eşlik etmişti:

Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması (Yollarını ayırdılar mı?)

Çiğdem Saltık

Çocuklarının üzerine titreyen ve onlarla geçirdiği keyifli vakitleri Instagram'da takipçileriyle paylaşan'ın son paylaşımı bir hayli ilginç...İş dışında kalan tüm vakitleriniile evliliğinden doğan çocuklarıy'le geçirenyine dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.Çocuklarını oyun parklarına götüren ve neşeli anlarını takipçileriyle paylaşan, herkesin takdirini kazandı.Kendisini bir at olarak tasvir eden karede çocuklarıyla birlikte gördüğümüzbu fotoğrafı "Bence dünyanın en güzel fotoğrafı" notuyla paylaştı.Çağla Şıkel'in fotoğrafına binlerce beğeni geldi.